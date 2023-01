No cabe duda de que una de las mayores novedades (y confusiones), en la entrada de este nuevo año ha sido la posibilidad de viajar gratis en guagua o tranvía.

A partir de este domingo 1 de enero de 2023, se aplicó esta medida, que ha dado mucho de qué hablar, para bien y para mal. La estación de guaguas de Santa Catalina era, ayer por la mañana, un «caos», según Toñi, una viajera habitual de Guaguas Municipales. Esta vecina confirmaba que «no le veo sentido a las guaguas gratis porque no entiendo cómo pueden regalarse tantas cosas con la crisis que hay en el país». Además quería saber hasta cuándo iba a durar porque «creo que nos están dando algo que nos van a quitar de un día para otro. Ahora me dijeron que hay que rellenar unos papeles, esto es peor que la cola del paro», aseguró de forma sarcástica.

En esta nueva iniciativa, serán gratuitos los viajes durante todo el año, si usan los bonos nominativos de Global, Wawa Joven, Residente Canario y Bono Oro. Además, será necesario realizar un mínimo de 15 desplazamientos al mes. Por otro lado, los títulos personalizados de Guaguas Municipales, es decir, el de estudiantes, el de los parados y los de familia numerosa serán gratuitos solo durante enero y febrero de 2023, siempre que las tarjetas estén en vigor.

Bono gratis con condiciones

La cola de personas que querían comprar o renovar uno de estos bonos para poder viajar de forma gratuita, o también para preguntar ciertas cuestiones a los trabajadores, no dejó de crecer durante la mañana. Pero como hablando se entiende la gente, había personas que resolvían sus dudas en la cola, preguntando a otras que se encontraban en su misma situación. Es el caso de Sara; ella no es residente en Canarias y mientras esperaba para comprarse el nuevo bono habló con Amparo, quien le dijo que «la gratuidad era solo para residentes en Canarias», lo que provocó que Sara saliera de la cola porque para ella «no tiene sentido seguir esperando si no voy a poder comprármelo», aseguró mientras guardaba su antiguo bono en el bolso.

Juan Carlos Ponce era otro cliente que quería beneficiarse del bono gratuito. Pese a tener una opinión crítica sobre el tema: «esto es peor que un cuento chino porque te dicen que es gratuito, pero si no gastas los quince viajes que te obligan a hacer, vas a tener que pagarlos de todas maneras, entonces ¿de qué gratuidad estamos hablando?», se preguntaba inconforme. Ponce cree que la propuesta está «bien» pero para él «están utilizando a la población para robar dinero. Es todo un mamoneo y un robo, quieren reírse de la gente y la ley en sí me parece contradictoria».

Por su parte, Nieves, no sabía lo que tenía que hacer, y se acercó a la estación para preguntar si «es obligatorio hacer un mínimo de viajes para poder tener el bono gratis porque, según tengo entendido, es así y no entiendo por qué», confirmó la mujer mientras esperaba.

Otro viajero que no estaba del todo de acuerdo con la posibilidad de viajar gratis en guagua es Pedro Sánchez. Según él, no usa con frecuencia este tipo de vehículo y no entiende «por qué tengo que viajar quince veces para que me salga gratis, tengo el mismo derecho que uno que viaja cincuenta. Solo cobro 400 euros, no uso mucho la guagua y ahora no sé si me va a compensar este bono. El tiempo dirá».

Pero no todo es negativo. Naomi es estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y una de las grandes beneficiadas de estos nuevos bonos porque, según confirma: «estoy encantada porque voy a ir todos los días al campus gratis». Ella no tenía dudas sobre el nuevo trámite, era consciente de que «mucha gente no sabe cómo funciona ni qué tiene que hacer y eso les genera desconfianza porque se quedan con que sino llegan a gastar los quince viajes le van a cobrar». A su vez, consideraba que el trámite era sencillo, que lo peor eran las colas pero se conformaba porque sabía que «la gente mayor viene a preguntar cosas que desconoce».

Por otro lado, Fina aseguró que la gratuidad en este tipo de transporte público le va a venir bien porque sus hijas son de Telde y ahora va a verlas «gratis», pero a pesar de la parte positiva, preguntó en el intercambiador si había algún requisito que no conocía porque «no me queda claro del todo cómo funciona», aseguró esta vecina de Las Palmas de Gran Canaria.

Lisa Cruz, otra usuaria de Guaguas Municipales está «encantada» con la nueva propuesta porque «pasamos de pagar 35 euros a pagar 28, luego 15 y ahora es gratis. Esta situación es un bien del que nos aprovechamos los ciudadanos», dijo mientras esperaba en la cola como el resto de personas que querían beneficiarse de la iniciativa. Y afirmó que «aunque sea gratis unos meses, está muy bien porque estamos sumergidos en una inflación y que algo esencial como el transporte colectivo sea gratis, es algo que hay que agradecer».