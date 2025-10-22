Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de Santiago Abascal. Efe

Santiago Abascal participará este fin de semana a un acto público en Las Palmas de Gran Canaria

El acto tendrá lugar este domingo 26 de octubre en el Círculo Mercantil de la capital grancanaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:42

Comenta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, tiene previsto participar este domingo 26 de octubre en un acto público de su formación política en Las Palmas de Gran Canaria. La convocatoria ha sido anunciada a través de la cuenta oficial del partido, que acompañó el mensaje con una imagen del líder en uno de sus eventos anteriores, sonriente y rodeado de simpatizantes.

El encuentro se celebrará en el Círculo Mercantil de la capital grancanaria, ubicado en la calle San Bernardo número 8, y forma parte de la agenda nacional del partido en su estrategia de movilización territorial.

