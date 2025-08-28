San Nicolás considera «un abuso» la nueva zona azul

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 11:17 | Actualizado 11:36h. Comenta Compartir

Hace algo menos de tres semanas se implementó una nueva zona azul y verde de aparcamiento en la calle San Nicolás, en el tramo comprendido entre Domingo Guerra del Río y Primero de Mayo. Esta medida forma parte de un plan municipal que busca ordenar el tráfico de vehículos en áreas con alta demanda de estacionamiento, según justificó la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (Sagulpa).

De acuerdo a una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento, la iniciativa pretende mejorar la movilidad urbana y facilitar el acceso a los servicios de los alrededores. Lo cierto es que desde que entró en funcionamiento ha generado malestar entre comerciantes y usuarios habituales de la zona. Algunos vecinos la califican de «abuso» por parte del Ayuntamiento, al considerar que limita su libertad para aparcar en una vía que siempre han utilizado sin restricciones.

Comerciantes del área también han mostrado su preocupación, ya que temen que la medida complique aún más el acceso para sus clientes y afecte negativamente a sus negocios. Además, advierten sobre la dificultad añadida para los pacientes del centro de salud de Triana, especialmente en casos de urgencias. En respuesta a estas inquietudes, algunos ciudadanos han comenzado a recoger firmas en un intento por revertir la medida implantada.

Miembros de algunos negocios de la zona inciden en que esta nueva regulación «restringe muchísimo el espacio, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de pagar zona azul ni verde, que han cambiado en la bajada de la misma calle San Nicolás». Una trabajadora del entorno aseguró que «el parking del Mercadona sale bastante caro aunque sea un día entero. Entonces, nosotros que siempre aparcamos aquí vamos a tener que pagar obligatoriamente. Es un fastidio».

Por otra parte, asumen que el pago de la zona azul se puede controlar y gestionar en lo que al tiempo se refiere:«porque no puedes pegarte todo el día ahí... ya que si lo haces, recibes una multa de ocho euros a liquidar en una semana».

Algunos usuarios prefieren pagar multa

Uno de los dueños de un bar cercano no se mordió la lengua y expuso su disconformidad con esta nueva medida, aunque tampoco quiso identificarse: «es un abuso». Él prefiere «pagar la multa de cinco euros, cuando termina el día, para poder estacionar allí todo el día». Se niega a ir recargando el tique cada dos horas, «pago la multa y ya. Está claro que esto no hace otra cosa que generar inconvenientes para los residentes, no tenemos derecho a aparcar y pagar viviendo o trabajando en esta zona». Además, quiso enfatizar que solamente existe un aparcamiento de personas con movilidad reducida cerca del centro de salud de Triana, pero que nadie puede usar porque «siempre hay vehículos de carga y descarga o tal vez taxis», aclara.

Un vecino mostró su desconcierto, poniendo en valor a los residentes en la zona de Triana alta: «No sabemos por qué lo han puesto, prácticamente todos tenemos nuestra plaza de garaje personal aquí. No aparcamos fuera. Está claro que esta iniciativa no tiene ni pies ni cabeza. Estamos de acuerdo en que hay que quitarlo».

Otra usuaria de la zona de San Nicolás asegura haberle escrito a Sagulpa:«Les escribí, porque los que vivimos un poco más arriba de estas calles, como Real del Castillo, no nos podemos beneficiar de la zona residente (verde)». Afirma con cierto enfado que «no contemplan muchas áreas de influencia. Solo San Nicolás, ya que Álamo y Real del Castillo no tienen acceso. Me gustaría que se nos tuviera en cuenta para usar la zona verde. Del resto, no está mal, hay más posibilidades de aparcar, puesto que no todos se lo pueden permitir», aseveró.

Todos los usuarios de este sector de Las Palmas de Gran Canaria coinciden en que no hay derecho a que te obliguen a sacar la tarjeta verde de residentes o estar pagando en la zona azul, cuando esta era la única parte en la que se podía aparcar de manera gratuita.

Comunicado del Ayuntamiento

El pasado lunes 11 de agosto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lanzó un comunicado con el que explicaba la operativa de las 27 plazas de zona verde que Sagulpa ha puesto a disposición de los vecinos y vecinas de la calle Concha Espina, en el barrio de Triana.

La zona verde de la calle Concha Espina y la zona azul en la calle San Nicolás comenzaron a funcionar a partir del 11 de agosto. Las razones que justifican esta medida son el «lleno absoluto del aparcamiento de San Bernardo, la peatonalización de varias calles del barrio y la implementación del carril bici», que han provocado una ocupación media superior al 90 % de la zona. Esto ha generado, según Sagulpa, una demanda vecinal de instalación de una zona verde que regule el estacionamiento.

A finales de mes se ampliará también el horario de la zona azul en varios barrios de la ciudad que registran un alto nivel de ocupación, concluye el comunicado oficial remitido a este periódico por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.