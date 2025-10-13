San Francisco pide auxilio: «Solo una intervención pública podría revertir nuestra situación»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 23:10 Comenta Compartir

San Francisco, un barrio olvidado. El deterioro de San Francisco, que cuenta con la peculiaridad de estar constituida únicamente por una calle, ha llevado a uno de sus vecinos, Manuel Santana, a dirigirse formalmente a las distintas instituciones regionales para denunciar la «situación de abandono absoluto» que sufre la zona. Lamenta que, pese a las reiteradas promesas municipales, nunca se haya realizado el estudio sociológico sobre el estado de las viviendas ni los informes de seguridad requeridos a los servicios de Bomberos y Urbanismo.

«Pasan los años sin que el Ayuntamiento acometa ninguna de las actuaciones prometidas», señalando una «desidia» institucional prolongada. San Francisco, antiguo conjunto de viviendas del extinto Patronato Francisco Franco, arrastra un grave deterioro estructural y de saneamiento. Según indica, las fugas de aguas fecales son «constantes», lo que provoca humedades, hongos y malos olores en la zona.

A ello se suman los desprendimientos y hundimientos del suelo de varias viviendas, que amenazan la seguridad física de los residentes: «Algunas casas han notado el hundimiento en sus pisos». Las condiciones de accesibilidad también son deficientes, con escaleras que incumplen la normativa y dificultan la entrada y salida de personas mayores o con movilidad reducida: «Si vives en un quinto piso, cómo haces para bajar, al final se convierte en una cárcel de 45 metros cuadrados, porque no hay medidas para salir al hospital por ejemplo».

El deterioro urbano se agrava por la falta de recursos económicos de los residentes, muchos en situación de desempleo o exclusión social, lo que hace imposible acometer obras de mantenimiento o rehabilitación. «Solo una intervención pública podría revertir esta situación», sostiene. De hecho, mandaron una carta formalmente escrita, acompañada de fotografías que documentan los daños, a responsables del Ministerio de Vivienda, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. Santana confía en que las instituciones «dispensen al barrio de San Francisco la atención urgente que necesita».

En palabras de Santana, «el estado es de abandono total, deplorable. Existe cierto riesgo de desprendimiento en los edificios. Además, la gente viene de otras partes de la ciudad a botar la basura. La semana pasada esto provocó un incendio y se desprendió fuego, quemando una fachada. Es, sin duda, el barrio olvidado de la capital. Luego te encuentras un árbol salido de la mitad del segundo piso... es una cosa de locos«.

Asegura que la semana pasada tuvo el placer de recibirar a la protectora Cátedra de Arquitectura y Urbanismo de la ULPGC y, tras observar la situación del barrio, «le llamó la atención el exceso de cables que hay de las diferentes compañías. El barrio sigue en los años 80, muy anticuada la calle. También hay demasiados gallos y gallinas que no paran de cacarear por las noches, que nos imposibilita descansar«, afirma.

«En el 2019, se llevó al pleno del ayuntamiento una moción en la que los 27 miembros, es decir, el equipo de gobierno y los concejales de la oposició, estuvieron de acuerdo en organizar un estudio socioeconómico sobre las familias que residen en este barrio. Su propósito era desarrollar un propeycto de reposición como en Las Rehoyas. Han pasado 6 años y continúa en la nevera«.