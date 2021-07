La Sala no halla pruebas y lo absuelve de haber intentado violar a una menor

Sin corroboraciones periféricas ni informes psicológicos de la joven

Respecto de la verosimilitud del testimonio de la denunciante, la Sala advirtió en esta sentencia que tiene que estar «rodeado de algunas corroboraciones» y, en este caso, «no contamos con corroboración alguna».

Además de esta falta de corroboración periférica, en este caso tampoco hubo ningún informe psicológico. Contrariamente a lo que es habitual, no se llevó a cabo un análisis forense «a fin de determinar el grado de credibilidad de la víctima respecto de los hechos según ella acaecidos». La Sala dijo desconocer «las características psicológicas» de la menor quien, «por cierto, no consta que se hubiera visto afectada psicológicamente durante los cuatro meses en que tardó en denunciar los hechos, no habiendo precisado asistencia de ningún tipo», abunda.

Por lo que respecta a la declaración del acusado, el mismo manifestó que aquella noche estuvo «besándose» con la menor, incluso «a iniciativa de ella» tanto en el salón de la vivienda como posteriormente en el dormitorio. Posteriormente comenzó «a bajarle las medias y bragas» a petición de aquella, sin llegar a culminar tal acción «por la negativa repentina» de la denunciante, quien a continuación salió del dormitorio.

En síntesis, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas consideró que la prueba de cargo practicada en el acto del plenario no fue «suficiente» para desvirtuar el principio de presunción de inocencia ya que no se pudo determinar que ocurrió exactamente la noche de los hechos.