Roban una moto en Santa Catalina y chocan contra un coche de Policía

Miércoles, 3 de septiembre 2025

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo este miércoles a uno de los tres individuos que habían robado una moto y que chocaron con un coche patrulla cuando trataban de escapar de otros agentes.

Los hechos ocurrieron en torno a las 05.20 horas de este miércoles en la calle General Vives, cuando un agente de la Policía Local que estaba libre de servicio observó a tres jóvenes que intentaban robar una motocicleta Honda, modelo ANF125.

El policía dio aviso a sus compañeros de la comisaría de Santa Catalina, que se personaron en el lugar y comprobaron que los tres jóvenes estaban empujando la moto y tratando de ponerla en marcha. En ese momento consiguen arrancarla y, al percatarse de la presencia policial, dos de ellos se montan en el vehículo y emprenden la fuga en dirección prohibida por la calle General Vives.

A la altura de la calle Montevideo, los motoristas chocaron con el lateral del coche patrulla que los esperaba allí, pero consiguen continuar la marcha hasta la esquina de Néstor de La Torre y Menéndez y Pelayo, donde se caen y abandonan la moto.

Los dos jóvenes emprenden entonces la huida en direcciones contrarias: el conductor va hacia la calle Menéndez y Pelayo, logrando despistar a los agentes; el otro, huye por Valencia y luego se dirige hacia General Mas de Gaminde, donde es interceptado por los policías.

Tras llevar al detenido al centro de salud de La Isleta y depositar la moto en el potrero de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Sagulpa), se formula la denuncia.

Los policías logran reconocer luego al conductor de la moto, un joven de 22 años que ya había sido el protagonista de varias intervenciones policiales en Las Palmas de Gran Canaria. Ya está en situación de búsqueda activa por parte de las fuerzas de seguridad.

Según informan fuentes policiales, dos de los tres supuestos autores del robo son reincidentes y han cumplido ya condena en prisión por otros delitos. El tercero, que también es extranjero, tiene en vigor una orden de devolución vigente desde febrero de 2024.