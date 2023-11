El retraso en el encendido navideño recibe críticas de varias zonas comerciales

El retraso y la indefinición respecto a la fecha del encendido navideño ha sido criticado por parte de varias zonas comerciales abiertas de la ciudad, que entienden que el hecho de que se mantengan las luces apagadas les genera un perjuicio económico frente a los principales centros comerciales de la ciudad, que ya lucen su decoración navideña.

De momento, tanto la zona comercial de Triana como la de Santa Catalina han alzado la voz, si bien todas las consultadas por este periódico coinciden en el hecho de que desconocen cuándo se apretará el botón de encendido del alumbrado.

Estaba previsto que la decoración se iluminara este viernes, en coincidencia con la celebración del Black Friday. Los comercios de las zonas abiertas de la ciudad entienden que la iluminación incentiva las compras y que cuanto más tiempo se retrase, más ventas potenciales pueden perder en favor de los centros comerciales.

Luego están los gastos añadidos en que han incurrido algunas zonas comerciales. Carlos Bethencourt, presidente de la asociación Zona Comercial Abierta Triana, detalló que se había contratado la actuación de un reputado timplista y de un coro polifónico para este viernes, cuando estaba previsto que se accionara el encendido navideño por parte de la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias.

«Lo antes posible»

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se asegura que se ha producido una causa sobrevenida e imprevista, como fue el fallecimiento del exalcalde Jerónimo Saavedra este lunes, si bien todavía no se puede facilitar una fecha concreta para el encendido navideño. «Se intenta trabajar para que sea lo antes posible, siendo conscientes de las demandas de los comerciantes e intentando conciliar su actividad con la declaración de luto», explicó una portavoz municipal.

El Consistorio decretó luto por el fallecimiento de Saavedra, una situación que dura tres días y que, en principio, culmina este jueves.

Por eso, los empresarios afectados no entienden que este viernes no se vaya a proceder a iluminar la ciudad. «Entendemos que se apruebe una declaración de luto por tres días, pero no se puede parar el comercio de Las Palmas de Gran Canaria y suspender el encendido», explicó Bethencourt, «y más cuando Las Arenas, Alisios y La Ballena ya han encendido».

En su opinión, una decisión como esta se tenía que haber consensuado con las diferentes zonas comerciales abiertas que tiene la ciudad.

Sin luces

Otras zonas comerciales, como es el entorno de Santa Catalina, se quejan también de que ellos no tienen ni la iluminación instalado. Su gerente, Angélica Rodríguez, se queja de que llevan un mes solicitando la instalación de las luces de Navidad y todavía siguen esperando. «Son una herramienta importante de marketing porque todo lo que tiene que ver con el alumbrado navideño genera un fuerte estímulo económico, haciendo crecer el consumo», expuso. La información que reciben ellos desde el Ayuntamiento es que el encendido del resto de la ciudad puede retrasarse hasta los primeros días de diciembre, si bien todavía desconocen si este año recibirán luces.

También carece de iluminación la zona de Arenales, que engloba a unas 800 empresas, y lo había solicitado, tal y como informa su presidente, Héctor Calderín, que entiende que su zona es un «agujero negro» entre Mesa y López y Triana.

Tampoco dispone de luces la zona comercial abierta Pilar-Farray, si bien estos empresarios no demandaron su instalación. Su representante, Beatriz Pestana indicó que la campaña navideña que ha preparado el Ayuntamiento será importante, sobre todo un pasacalles navideño que se quiere organizar entre el parque de Santa Catalina y la plaza del Pilar.

A donde sí han llegado las luces este año es a la zona comercial abierta de Schamann. Nauzet Martín explica que es la primera vez que se cuenta con este tipo de decoración en las calles Pedro Infinito y Zaragoza. También hay elementos en el parque de Don Benito.