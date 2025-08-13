La retirada de gallos y gallinas de La Paterna comienza este jueves

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de agosto 2025, 23:13 Comenta Compartir

La alcaldesa Carolina Darias confirmó este martes que la intervención iniciada el pasado jueves en el barrio de La Paterna, para erradicar la presencia de ratas que había despertado la inquietud vecinal va a buen ritmo.

«Va avanzando adecuadamente, con una intervención muy importante, muy significativa por parte de la Concejalía de Bienestar para minimizar el impacto y también con una gran noticia», dijo sobre la reciente adjudicación del «contrato de plagas, con un importe superior a los 800.000 euros para los próximos años, y prorrogables por otros tantos».

Algo que calificó de «buenas noticias» a las que se suma «la actuación que estamos llevando a cabo, con la colaboración ciudadana que estamos teniendo, que quiero agradecer y reconocer. Y también la labor de inspección y de vigilancia que estamos llevando a cabo», dijo sobre informaciones aportadas por los residentes respecto a «ciudadanos que daban de comer a los gallos».

Darias explicó que «estamos intentando pillar con las manos en la masa, por así decirlo, a los ciudadanos que daban de comer a los gallos» pues «no era lo más adecuado para luchar contra este tipo de plagas».

Respecto a la previsión de retirar a los gallos y gallinas del barrio, dijo que «vamos a empezar a retirarlos en estos días». En concreto será ese jueves cuando comiencen los trabajos «de retirada de las aves» con una empresa que se ha contratado para ese fin y «cumpliendo con la Ley de Bienestar Animal».