Respuesta a los niños sordos sin plaza en Pluto: otra guardería e inicio en octubre

Las dos familias que el pasado 28 de agosto denunciaron públicamente que la discapacidad auditiva que presentan sus tres hijos motivó que no fueran admitidos en Pluto, una de las once escuelas municipales de educación infantil de Las Palmas de Gran Canaria, mantuvieron un encuentro con Nina Santana, concejala de Educación, este martes, el mismo día que arrancó un curso del que ellos no pudieron participar.

Ismael Gil, padre de Aiden, de 2 años y medio, y de Enzo, de 14 meses, dos de los tres menores afectados por esta situación, califica de «decepcionante» un encuentro en el que asegura la responsable municipal les propuso «buscar personal, pero para otro centro, no el que queremos».

Apunta que las familias se sienten «muy frustradas» ya que desde la administración local «insisten en que los niños no pueden entrar» en una escuela infantil en la que, recuerda, fueron admitidos inicialmente, argumentando que no cuenta con logopeda o intérprete de lengua de signos. «Un recurso que a su edad no es necesario», remarca.

«Estamos muy decepcionados y vivimos con ansiedad porque no nos permiten que los niños vayan al centro este mes, perdiendo su primer día y la oportunidad de conocer el entorno», relata el progenitor.

Además, señala que «la solución que nos dan es para el mes que viene, en octubre». Algo que no satisface a unos padres que entienden que se perjudica a sus hijos y les obliga a un importante desembolso económico.

«Al final, mis hijos se quedarán en una guardería privada este mes, pagando 760 euros», lamenta Gil, quien añade que si bien «el secretario de Educación nos dijo que hay un tipo de ayuda para cubrir el coste y que nosotros deberíamos gestionarla», las familias entienden que no son ellas las que deben iniciar esos trámites.

«Le respondimos que no lo haremos porque son ellos quienes nos han rechazado la matrícula y, por tanto, ellos son quienes tienen que darnos una solución», apunta Ismael Gil.

El PP pide explicaciones

Este asunto fue llevado por el edil del PP Ignacio García Marina a la comisión de Pleno celebrada este miércoles, en la que recordó que los informes presentados por los padres «fueron admitidos inicialmente y el centro educativo denegó finalmente la matrícula alegando falta de recursos de apoyo, como logopedas o intérpretes de lenguaje de signos».

Por eso solicitó a la concejala de Educación «una reflexión o una valoración» de asunto para «saber exactamente qué ha pasado». «A priori, nos parece bastante grave o llamativo que, sea por una causa o por otra, un ayuntamiento como el de Las Palmas de Gran Canaria no tenga la capacidad para admitir, en aras de la inclusión, a alumnos con esta discapacidad», dijo.

Además, expuso que «los padres afectados han asegurado que esta decisión supone la vulneración de un derecho básico, como es el acceso a una educación inclusiva, que, como usted bien sabe, está reconocida por la ley de educación y por todo el marco normativo, tanto estatal como autonómico».

También cuestionó si esta situación respondía a «un tema de recursos», dado que si los hay «para muchas otras cosas» como «voladores en fiestas, debería haber para que los centros estén adaptados para estos niños».

Por su parte, Nina Santana dijo que se han «tenido conversaciones con la familia» que «van muy bien encaminadas» y «serán satisfactorias para todas las partes».

Añadió que las familias «pronto serán satisfechas en su demanda» porque «está un gobierno progresista en nuestras escuelas infantiles. Si estuviera el PP les diría que no, que se queden en los centros de educación especial preferente o en escuelas de educación especial».