Regata ARC+ 2025 Las Palmas de Gran Canaria: horario, veleros y dónde ver

CANARIAS7 Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Este domingo 9 de noviembre, desde el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, se dará la salida de la edición nº 12 de la ruta denominada ARC+ 2025, organizada por el World Cruising Club con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esta travesía contempla dos etapas: la primera de aproximadamente 850 millas náuticas hasta Mindelo (Cabo Verde) y la segunda de cerca de 2.150 millas hasta la isla de Granada (Caribe). Un total de 89 embarcaciones con 422 navegantes provenientes de 27 países participarán en la regata de este domingo.

En los días previos, la ciudad se ha volcado con los preparativos de la flota en el puerto, que registra especial actividad alrededor de la marina deportiva, donde los equipos ultiman su salida. Se espera que las condiciones de viento de noreste faciliten el inicio de la travesía.

El barco más grande de la flota es el Anastasia (Jersey), de 20,36 metros, y el más pequeño el Restless of Stornoway (Reino Unido), de 10,77 metros.

La regata ARC celebra su 40ª edición con 239 veleros en sus dos rutas atlánticas entre Las Palmas de Gran Canaria y el Caribe ⛵🌊 pic.twitter.com/pevZPSit02 — Turismo de Las Palmas de Gran Canaria (@LpaVisit) October 30, 2025

La etapa inicial de la travesía, de unas 3.000 millas náuticas en total, se divide claramente en dos fases: 850 millas hasta Mindelo y otras 2.150 hasta Granada. Esta planificación obliga a los equipos a tener previstas reservas de combustible, alimentos y agua para una navegación oceánica prolongada, además de rutas de guardia, separación de roles a bordo, y comunicación permanente con la organización. Durante la presentación oficial de la prueba en Las Palmas, se hizo notar que la ciudad reafirma su papel como puerta internacional al Atlántico, destacando que la ARC+ combina deporte, turismo y la hospitalidad que define a la capital grancanaria.

Desde su primera edición en 1986, la regata ha visto partir más de 7.000 embarcaciones desde Las Palmas de Gran Canaria hacia el Caribe.

Horario de salida de la regata ARC+ 2025

La salida del domingo comenzará a las 10:00 horas con el desfile de los veleros hasta la zona de salida oficial en una línea imaginaria altura del Parque San Telmo. Los catamaranes y multicascos saldrán a las 12.45 h. mientras que a las 13.00 h, lo harán los monocascos.