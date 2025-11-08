Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 8 de noviembre de 2025
Una mujer despide a los participantes en la regata ARC. Arcadio Suárez
Regata ARC 2025

Regata ARC+ 2025 Las Palmas de Gran Canaria: horario, veleros y dónde ver

La flota de la regata transatlántica zarpa desde el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria el domingo 9 de noviembre con 89 veleros y 422 navegantes rumbo a Cabo Verde y Granada.

CANARIAS7

CANARIAS7

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

Este domingo 9 de noviembre, desde el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, se dará la salida de la edición nº 12 de la ruta denominada ARC+ 2025, organizada por el World Cruising Club con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esta travesía contempla dos etapas: la primera de aproximadamente 850 millas náuticas hasta Mindelo (Cabo Verde) y la segunda de cerca de 2.150 millas hasta la isla de Granada (Caribe). Un total de 89 embarcaciones con 422 navegantes provenientes de 27 países participarán en la regata de este domingo.

En los días previos, la ciudad se ha volcado con los preparativos de la flota en el puerto, que registra especial actividad alrededor de la marina deportiva, donde los equipos ultiman su salida. Se espera que las condiciones de viento de noreste faciliten el inicio de la travesía.

El barco más grande de la flota es el Anastasia (Jersey), de 20,36 metros, y el más pequeño el Restless of Stornoway (Reino Unido), de 10,77 metros.

La etapa inicial de la travesía, de unas 3.000 millas náuticas en total, se divide claramente en dos fases: 850 millas hasta Mindelo y otras 2.150 hasta Granada. Esta planificación obliga a los equipos a tener previstas reservas de combustible, alimentos y agua para una navegación oceánica prolongada, además de rutas de guardia, separación de roles a bordo, y comunicación permanente con la organización. Durante la presentación oficial de la prueba en Las Palmas, se hizo notar que la ciudad reafirma su papel como puerta internacional al Atlántico, destacando que la ARC+ combina deporte, turismo y la hospitalidad que define a la capital grancanaria.

Desde su primera edición en 1986, la regata ha visto partir más de 7.000 embarcaciones desde Las Palmas de Gran Canaria hacia el Caribe.

Horario de salida de la regata ARC+ 2025

La salida del domingo comenzará a las 10:00 horas con el desfile de los veleros hasta la zona de salida oficial en una línea imaginaria altura del Parque San Telmo. Los catamaranes y multicascos saldrán a las 12.45 h. mientras que a las 13.00 h, lo harán los monocascos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  2. 2 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  4. 4 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
  5. 5 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
  6. 6 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  7. 7 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias
  8. 8 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde
  9. 9 Condenan con multa a un profesor al que la Fiscalía pedía 12 años de cárcel
  10. 10 La Audiencia Provincial confirma la condena a Pablo Quintero por acoso sexual a una trabajadora municipal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Regata ARC+ 2025 Las Palmas de Gran Canaria: horario, veleros y dónde ver

Regata ARC+ 2025 Las Palmas de Gran Canaria: horario, veleros y dónde ver