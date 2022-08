El TSJC reduce la pena a un hombre que violó a sus hijastras bajo un clima de «terror»

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ) estimó parcialmente el recurso interpuesto por la representación legal de Marcos A.R.R., que fue condenado en primera instancia a 27 años y medio de prisión por haber agredido sexualmente, pegado y humillado a las hijas de su pareja bajo un «clima de terror» durante un lustro cuando convivían en Fuerteventura.

El fallo revisa la aplicación de penas y reduce de 27 a 24 los años de prisión que deberá cumplir y, además, determina que no tendrá que pagar 10.000 euros de indemnización a la madre de la victima, como así determinó la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El fallo que tuvo como ponente al magistrado Antonio Doreste Armas, solo accedió a la petición «marginal» planteada por la parte recurrente de revisar la pena impuesta, desestimando el resto de sus argumentos.

Entiende la Sala que, tratándose de dos menores y que fueron hechos continuados, la pena mínima legal debe ser de seis meses a tres años y el mínimo de la mitad superior se quedaría en un año y tres meses por cada uno de los dos delitos (uno por cada una de las hermanas), lo que sumaría dos años y medio en total en lugar de los cuatro (dos por cada víctima) que le impuso la Audiencia. Con todo ello, el condenado sumaría ahora 24 años de prisión por dos delitos continuados de agresión sexual y dos de maltrato habitual, todos en grado de consumación.

La Sala revisó el fallo dictado por la Audiencia Provincial contra Marcos A.R.R. por cometer hechos atroces en Fuerteventura

También revisó lo que el ponente calificó de « poco frecuente condena a indemnización civil a la madre de las menores», que la Audiencia Provincial cuantificó en 10.000 euros. El argumento esgrimido por el Tribunal de instancia fue que la madre había «sufrido también un daño moral consecuencia del perjuicio experimentado por las niñas», por el propio hecho de «no haberse percatado ella de lo que pasaba» y por «tener que ver diariamente el sufrimiento psicológico de las menores» un daño que debía «ser reparado» con el abono de esta indemnización.

La Sala de lo Penal «disiente» de esta argumentación y expuso que los «elementos» antes referidos no guardaban «suficiente entidad» para justificar la indemnización. Añadió la resolución que el hecho de que la madre se encontrara frustrada por no «haberse percatado de lo que pasaba», no tenía una «relación directa» como para ser sumado a la «ya considerable, pero merecida, indemnización fijada a favor de quienes son víctimas directas», que eran sus hijas y que se cuantificó en 30.000 euros.

De esta forma, la sentencia determinó que no se procediera a la adición de 10.000 euros más para la madre.