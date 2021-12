Un vídeo viral reclama una solución para una mujer en la indigencia

Rosa tiene 70 años, está operada de cáncer de laringe y vive en una casa en el barrio de San José en Las Palmas de Gran Canaria que no reúne condiciones de habitabilidad. Sin luz ni agua, con el techo a punto de derrumbarse y llena de humedades. Vive en una situación de «insalubridad, olvidada y abandonada» por las instituciones canarias, según denuncia Jazael Quevedo, cocinero que regenta una cocina solidaria en el Valle de los Nueve Bajo, en un vídeo que se ha hecho viral y en el que reclama que el Ayuntamiento de la capital grancanaria la ayude con un «alquiler social que pueda pagar, una casa donde mudarse en compañía« de los dos perros que la acompañan y «nunca le han abandonado».

«Por favor, ayúdenme. Estoy viviendo en el infierno. Quiero salir de aquí, vivir decentemente, ir a un baño y no usar toallitas... Vivo entre ratas. Yo me pongo a limpiar casas para pagar el alquiler o lo que haga falta, por favor. Yo voy a aparecer muerta aquí», dice Rosa entre sollozos, quien solo cobra una pensión no contributiva. Hace un año solicitó ayuda a Servicios Sociales del Ayuntamiento capitalino porque sufre una minusvalía y de la que «no ha obtenido respuesta», afirma en el vídeo.

«Es un derecho que tenemos las personas las de vivir en de una forma digna. No de vivir en un infierno y sentirse muerta en vida», se escucha en el citado vídeo. « Todos tenemos el derecho de ser protegidos por las instituciones competentes en situaciones de nuestras vidas, sin tener que vivir de una forma tan desgarradora, sin apoyo, sin protección, sin tener necesidades básicas que están recogidos en los derechos de las personas, hasta cuando será necesario tener que dar luz a situaciones inexplicables, increíbles por las que pasan las personas», prosigue.

En el vídeo se hace un «llamamiento urgente» a las instituciones capitalinas «hoy mismo para poner una solución urgente a la situación de precariedad en la que vive Rosa». ️