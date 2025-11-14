Rafael Massieu a los nuevos letrados del Colegio de Abogados de Las Palmas: «Ustedes son el alma de este acto de promesa» El decano del Colegio de Las Palmas dio la bienvenida a 33 nuevos abogados y homenajeó a los que cumplen 25 años en el oficio

«Bienvenidos, bienvenidas. Esta es su casa. Se incorporan a la profesión más bonita que existe, aunque también debo advertir que la abogacía es muy dura». Así comenzó su discurso Rafael Massieu Curbelo, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, donde este viernes tuvo lugar el solemne acto de promesa de su profesión de 33 letrados. Además también se celebró los 25 años en el ejercicio profesional de 44 abogados a los que se les entregó medallas conmemorativas.

«No tenemos que cumplir un horario o, estamos sujetos a los plazos. Ya verán que les toca alguna noche o algún fin de semana, esta es nuestra profesión», continuó Massieu tras jurar el cargo los nuevos letrados y entregar las medallas a los abogados. «Ustedes son el alma de este acto de jura», indicó. Tras ello, el decano quiso aconsejar a los nuevos letrados con unas frases de Eduardo Juan Couture, un prestigioso abogado uruguayo del siglo XX que escribió 'Los mandamientos del abogado'. «Couture escribió en su decálogo que el abogado no puede dejar de estudiar porque el derecho se transforma constantemente. Les animo a que se lean esta obra», añadió Massieu en el salón de actos del Colegio de Abogados.

El decano terminó sus palabras hacia los nuevos letrados pidiéndoles «amor a la profesión». «Si se pone corazón, el trabajo se convierte en pasión. Más pronto de lo que creen se convertirán en veteranos», sentenció.

Tampoco se olvidó de los letrados que cumplían 25 años ejerciendo la profesión. «No reconocemos el mero transcurso del tiempo. Reconocemos que ustedes sí que conocen bien la profesión», comenzó. «Tienen una experiencia que les hace capacitados para prestar el asesoramiento jurídico con una calidad extraordinaria», manifestó Massieu.

El decano cerró el acto pidiendo que la implantación de los tribunales de instancia salga «lo mejor posible» y que el 1 de enero se haya culminado con la reforma. También recalcó que hay unos 9.000 abogados que han pospuesto su jubilación esperando para que se «resuelva» su retiro . «Están esperando la aprobación de una nueva ley que todavía no llega», manifestó.

«Después de 25 años de colegiado es todo un orgullo»

Víctor de la Torre, socio del despacho de abogados de Garrigues, fue uno de los 44 letrados que recibieron ayer una medalla conmemorativa por estar 25 años ejerciendo la profesión. En su caso, él hace 25 años de colegiado ya que empezó en Madrid y cuando llegó a la isla se colegió en el Colegio de Las Palmas. «Estoy muy orgulloso. Es un honor estar aquí después de 25 años como colegiado», afirmó tras el homenaje. De la Torre, con ganas de más: «A por otros 25 años más».

Está especializado en el asesoramiento mercantil a empresas, con especial incidencia en M&A, turismo, automoción, crisis empresariales y reestructuraciones, joint ventures y empresa familiar.Verónica León Juró como nueva letrada

«Siempre fue mi sueño, sentí mucha emoción»

Verónica León juró este viernes su profesión y lo hizo entre lágrimas y con un sonoro aplauso del salón de actos del Colegio de Abogados de Las Palmas. «Me emocioné muchísimo porque recordé como empecé mi carrera y lo que me ha costado llegar hasta aquí», explicó al finalizar el acto. «Cuando comencé a estudiar lo veía muy lejos pero ahora ya estoy aquí ejerciendo y cumpliendo con los derechos y la ley», afirmó. «Animo a todo el mundo a que luche por sus sueños porque se pueden cumplir. El mío lo conseguí con mucha constancia y esfuerzo», sentenció.

Su especialidad es civil, sobre todo en familia, divorcios, menores, pensión de alimentos, reclamación de cantidad.

Juraron su profesión los siguientes letrados: Maialen Zoa Aspizua, Alexis Barrero, Inés Betancor, Haridian Bolaños, Belén Bettina Cami, María Cazorla, Salima Charki, Fernando del Fresno, Antonio del Toro, Ignacio del Toro, Gabriela Delgado, Adrián Díaz, Souaad el Machouti, María Ferrandiz, José Javier Fuster, Pablo Junyent, Verónica del Pino León, Tatiana del Carmen López, María Ángeles Martínez, Alba Sofia Morales, Mathias Nicolás Muniz, Sofia Naranjo, Daniel Ojeda, Lorelei Pardo de Donlebun, Sheila Porriños, Paula Andrea Ramos, Mónica del Pino Reyes, María Rodríguez, Francisco Javier Rodríguez, Yadira Santana, Salvador Alejandro Santana, Arabia María Torres, Rubén Trujillo.Los homenajeados por cumplir 25 años en el oficio fueron: Alfonso Alemán, Alexis de Jesús Betancor, José Antonio Berdión, Julia Braña, Julio Cabrera, Salvador Cuyás, Victor José de la Torre, Salvador del Castillo Olivares, María Isabel del Toro, Rosa María Enseñat, Araceli Espino, Marcos Alberto Falcón, Teresita del Niño Jesús Fernández, Néstor Cayetano García, Luz Marina Gil, Roberto José Gil, Regina Paz Go, Victor Manuel González, Renis Hernández, Ignacio Martín de la Fuente, Cristina María Mateo, José Manuel Mentado, Wolfram Armin Siegfried Netzband, Pedro Ángel Otero, Christian Javier Perdomo, Pablo Manuel Pérez, María Lourdes Pérez, Alfonso Ramírez, Graciela Rexachs, Francisco Rodríguez, Emilio Francisco Rodríguez, Juan José Rodríguez, Alejandro Rubio, Ana María Santana, Alicia Santana, María J. Santana, María P. Seoane, Alfredo Sosa, María Tirma Toledo, Concepción Viera, Miguel Ángel Viera, José Antonio Viejo, Francisco J. Zambrano, María Ascensión Zerpa.

