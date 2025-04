Quevedo avanza «nuevas líneas para trabajar» en el problema del Confital

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 30 de abril 2025, 23:03 Comenta Compartir

El edil de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, aseguró este miércoles que se han encontrado «unas nuevas líneas para trabajar, para tratar de identificar las estirpes de los enterococos que se detectan de vez en cuando» en El Confital, una zona del litoral que cumplió el día 26 de abril su octavo año de cierre al baño por contaminación fecal.

El edil recordó que se trabaja con la ULPGC en la búsqueda del origen de una contaminación que no se refleja de igual manera en las mediciones locales que en las que refleja Salud Pública.

«Tenemos que establecer un mecanismo de coordinación con Salud Pública que es esencial, porque lo que no es razonable es que nosotros tengamos mediciones de los niveles de contaminación del agua en Ciudad de Mar, completamente contrastados y validados nacional e internacionalmente y nos dé todo bien, y de repente venga un estudio de Salud Pública, a los tres días, y dé 1.200 cuando el máximo de 200».

Quevedo aseguró que no está «cuestionando nada», pero sí que «todos tenemos que hacer un esfuerzo por mirar juntos qué es lo que pasa, porque no tiene lógica el que tengamos datos distintos con gente cualificada haciendo las cosas».

Además, dijo que hay que ver si esa contaminación que se detecta «viene de verdad de dónde se cree o de otros lugares» y que «eso es un análisis nuevo de tipo genético que estamos impulsando». También, avanzó que «estamos impulsando de nuevo el análisis de qué es lo que está ocurriendo con las mareas, porque tenemos dudas de qué es lo que pasa con los datos, y después tenemos un problema muy importante: lo que no puede ser es que a nosotros nos dé todo normal y a Salud Pública no». «Tenemos que ir junto a hacer las muestras», algo que «hemos solicitado».

Quevedo señaló, asimismo, que «Emalsa va a modificar la conexión completa entre Las Coloradas y la Nueva Isleta, porque es una de las pocas posibilidades que queda, diría que es la única».

Insistió en que «estamos en esa nueva fase y desde luego no nos vamos a estar quietos. Pero mientras tanto, más que yo no lamenta nadie que no se pueda producir el baño en esa zona».

Críticas desde el PP

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, lamentó este miércoles que «un año más el municipio celebre otro aniversario de la vergüenza», al cumplirse ocho años del cierre de El Confital «a causa de la contaminación de sus aguas, desde que el 26 de abril de 2017 se tuvo que izar la bandera negra a causa de la presencia de bacterias fecales de origen desconocido, por el momento».

«En todo este tiempo, el concejal del área de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, no ha sido capaz de esclarecer los motivos del cierre ni de ofrecer una solución durante todo este tiempo», censura la representante del PP, quien recordó que «en 2015, cuando gobernaba el PP, la ciudad contaba con cinco playas reconocidas y dos Banderas Azules».

«Diez años después, el Ayuntamiento no solo ha perdido todas las banderas azules, sino también una de sus principales playas, El Confital», aseveró. Recalcó que el cierre de esta zona se debió a «episodios recurrentes de contaminación fecal» y que «la playa sigue clausurada».