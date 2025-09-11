Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del campo de fútbol del Puerto de La Luz y de Las Palmas. Juan Carlos Alonso

El Puerto y la ciudad se entienden con el deporte: acuerdo para gestionar un campo de fútbol y las canchas de Alcaravaneras

El Instituto Municipal de Deportes gestionará los espacios deportivos por cuatro años

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria han acordado renovar el convenio por el que se encomienda al Instituto Municipal de Deportes la gestión de las zonas deportivas que están en zona portuaria. En concreto, se trata del campo de fútbol 11 que está junto a la ITV del Puerto de La Luz y de Las Palmas, y de la pista polideportiva de Alcaravaneras, donde hay una cancha de fútbol, una de baloncesto y otra de voleibol.

El acuerdo, suscrito en el año 2020 entre las dos instituciones, se renueva ahora por un periodo de cuatro años, con posibilidad de extenderlo cuatro años más.

El campo de fútbol 11 es utilizado por los once equipos federados del CEF Puertos de Las Palmas, en sus distintas categorías, y por el CD Pilarteme Veteranos y sus quince equipos federados más otros cuatro en la categoría de escuela.

En cuanto a la zona deportiva que está junto a la playa de Las Alcaravaneras, cada día es utilizada por unas 400 personas, según los datos que maneja el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que están incorporados al texto del convenio entre las dos instituciones.

30 campos de fútbol

«El convenio que el IMD pretende suscribir con la Autoridad Portuaria de Las Palmas para la encomienda de gestión integral del campo de fútbol 11 y de la pista polideportiva Alcaravaneras, situadas ambas instalaciones den la zona de servicios del Puerto de Las Palmas, permitirá ofertar más instalaciones deportivas para la ciudadanía, así como promover y fomentar la práctica deportiva en el municipio, y redistribuir a los clubes y equipos federados de la ciudad, mejorando la eficiencia en la gestión deportiva del municipio y permitiendo poner estas instalaciones a disposición de las entidades deportivas para los entrenamientos y partidos oficiales que se celebren durante cada temporada deportiva», detalla el acuerdo.

En la capital hay en estos momentos 30 campos de fútbol, de los 23 son de la modalidad 11 y y siete de la modalidad 8. En ellos entrenan un total de 4.600 licencias de fútbol base.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras
  2. 2 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  3. 3 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  4. 4 Consternación en Siete Puertas tras la muerte de Ofelia Josefina: «Esto es muy tranquilo, nunca pasa nada»
  5. 5 Investigaciones desvelan que el pesquero marroquí encallado en Lanzarote era una patera con cinco migrantes a bordo
  6. 6 La viñeta de Morgan de este miércoles 10 de septimbre
  7. 7 Se incendia un barco atunero encallado en Órzola
  8. 8 La desesperación de Moisés García ante la inminente ejecución de desahucio de su vivienda
  9. 9 Queda aplazado el desahucio que dejaba a la familia de Moisés García en la calle con seis menores
  10. 10 La Fiscalía Superior advierte de un aumento de la criminalidad en las islas en su Memoria 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Puerto y la ciudad se entienden con el deporte: acuerdo para gestionar un campo de fútbol y las canchas de Alcaravaneras

El Puerto y la ciudad se entienden con el deporte: acuerdo para gestionar un campo de fútbol y las canchas de Alcaravaneras