El Puerto y la ciudad se entienden con el deporte: acuerdo para gestionar un campo de fútbol y las canchas de Alcaravaneras El Instituto Municipal de Deportes gestionará los espacios deportivos por cuatro años

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria han acordado renovar el convenio por el que se encomienda al Instituto Municipal de Deportes la gestión de las zonas deportivas que están en zona portuaria. En concreto, se trata del campo de fútbol 11 que está junto a la ITV del Puerto de La Luz y de Las Palmas, y de la pista polideportiva de Alcaravaneras, donde hay una cancha de fútbol, una de baloncesto y otra de voleibol.

El acuerdo, suscrito en el año 2020 entre las dos instituciones, se renueva ahora por un periodo de cuatro años, con posibilidad de extenderlo cuatro años más.

El campo de fútbol 11 es utilizado por los once equipos federados del CEF Puertos de Las Palmas, en sus distintas categorías, y por el CD Pilarteme Veteranos y sus quince equipos federados más otros cuatro en la categoría de escuela.

En cuanto a la zona deportiva que está junto a la playa de Las Alcaravaneras, cada día es utilizada por unas 400 personas, según los datos que maneja el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que están incorporados al texto del convenio entre las dos instituciones.

30 campos de fútbol

«El convenio que el IMD pretende suscribir con la Autoridad Portuaria de Las Palmas para la encomienda de gestión integral del campo de fútbol 11 y de la pista polideportiva Alcaravaneras, situadas ambas instalaciones den la zona de servicios del Puerto de Las Palmas, permitirá ofertar más instalaciones deportivas para la ciudadanía, así como promover y fomentar la práctica deportiva en el municipio, y redistribuir a los clubes y equipos federados de la ciudad, mejorando la eficiencia en la gestión deportiva del municipio y permitiendo poner estas instalaciones a disposición de las entidades deportivas para los entrenamientos y partidos oficiales que se celebren durante cada temporada deportiva», detalla el acuerdo.

En la capital hay en estos momentos 30 campos de fútbol, de los 23 son de la modalidad 11 y y siete de la modalidad 8. En ellos entrenan un total de 4.600 licencias de fútbol base.