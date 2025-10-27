Puerto Canteras abre la temporada de cruceros con una feria de comercio local

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 17:29 Comenta Compartir

La presidenta de la Asociación de Empresarios Puerto Canteras, Dori Nuez, presentó en la mañana de este lunes la primera FeriaPuerto Canteras & Crusises, una cita que va a tener lugar este domingo, 2 de noviembre, entre las 10.00 y las 20.00 horas en la plaza de Canarias -trasera de Santa Catalina- y que se propone acercar el comercio local, la cultura, la gastronomía y las costumbres canarias a quienes recalan en Las Palmas de Gran Canaria a bordo de estos grandes buques de pasajeros.

Explicó, durante su intervención en un acto desarrollado en el Hotel Aloe Canteras, en el que estuvo acompañada por Felipe Afonso El Jaber, viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, y el campeón mundial de salto de gran altura, Carlos Gimeno, que la feria se va a repetir cada domingo en las inmediaciones de la recién estrenada terminal de Santa Catalina durante la temporada de cruceros, que se desarrolla entre los meses de octubre y abril. También avanzó que la idea es que esta iniciativa se acometa en «Tenerife, en Lanzarote y en Fuerteventura».

Asimismo, la presidenta de la organización de empresarios señaló que esta iniciativa, que además del Ejecutivo regional respaldan el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento capitalino, va a contar con actuaciones musicales, desfiles de moda y talleres, pues se propone impulsar y dinamizar el comercio de la zona, que si bien aseguró «está como muerto», se ha ido «recuperando» gracias al impulso de nuevas aperturas de establecimientos. «Unos 25», que dijo se han sumado al entramado comercial de esta parte de la ciudad con una oferta diferenciada.

«Esto es una iniciativa que se hace a razón de los visitantes que tenemos, la única y exclusiva industria de nuestra tierra», dijo sobre una actividad turística que en cuanto a los servicios que se prestan en el puerto capitalino a los cruceros «genera 500 empleos, directos e indirectos».

Nuez comentó que este es el motivo por el que se ha gestado esta feria pensada para esos cruceristas que están poco tiempo en la ciudad. «Vienen de base, pero están muy poco tiempo y hay mucho que enseñar en la isla, pues nosotros les llevamos nuestras costumbres, nuestra gastronomía y todo lo que conlleva nuestra tierra», apuntó.

Por su parte, Felipe Afonso El Jaber señaló que «una de las grandes conexiones económicas que tiene que tener Canarias es entre el turismo y el comercio. De hecho, en los últimos años Canaria está entre las regiones que más ha crecido desde el punto de vista del comercio minorista y precisamente por el turismo, porque el turismo está en un momento muy fuerte y todo el que viaja algo compra».

También mostró su convencimiento en «intentar rescatar toda esta zona de la ciudad, pensando en esa conexión turismo, historia, tradición y comercio. Creo que debe ser una apuesta importante que se debe realizar», dijo en referencia a la necesidad de que «esas decenas de miles de personas que nos visitan en los cruceros visiten el comercio local y hagan sus compras en el comercio local».

Por último, señalar que la presencia de campeón mundial Carlos Gimeno en la presentación de la feria vino determinada por la propuesta que ha planteado a Puerto Canteras para realizar un evento que atraiga la atención internacional con su disciplina como protagonista, con saltos de 30 metros de altura desde una plataforma o una grúa. Algo que espera poder acometer quizá en el cierre de esta temporada de cruceros, aunque no descarta «alguna sorpresa» el domingo.

En cualquier caso, agradeció a Dori Nuez su interés y dijo que su idea sería celebrar «saltos de 30 metros para que fuera este el primer campeonato del mundo de esta altura».

Demandan más limpieza

La presidenta de la Asociación de Empresarios Puerto Canteras mostró su disgusto por la falta de limpieza en la ciudad, durante la presentación de la feria.

Comentó que le resulta difícil recomendar sitios para visitar en esta parte de la urbe a quienes la visitan porque está «sucia, maloliente».

«A ver si conseguimos que se limpie la ciudad, porque es vergonzoso» dijo, antes de hacer un llamamiento a Carolina Darias: «Señora alcaldesa, por favor, a ver si limpia un poquito más la ciudad».