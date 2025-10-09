«No puedo dejar la ventana abierta por la noche»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:24 Comenta Compartir

Un vecino del barrio de Arenales, en la capital grancanaria, denuncia el ruido constante que provoca una plancha metálica situada en la calzada de su calle Matías Padrón, en la esquina con Aguadulce. Asegura que lleva reclamando una solución desde hace más de seis años, desde 2019, antes de la pandemia, sin que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya atendido sus quejas.

«El ruido es contínuo, sobre todo por la noche, cuando hay menos tráfico y se nota más porque los dormitorios dan hacia esa calle. No puedo tener la ventana abierta, y aun así se oye», lamenta el afectado.

El vecino explica que la plancha se colocó de forma provisional después de unas inundaciones que afectaron a la zona antes de la pandemia. «En aquel entonces, las alcantarillas se desbordaban y se me llegó a inundar el sótano dos veces. Arreglaron eso, pero dejaron la chapa. Era una solución temporal, pero han tenido tiempo de sobra para repararlo«, critica.

A lo largo de estos años, asegura haber presentado «más de cuarenta avisos» a través de la aplicación municipal, además de múltiples llamadas y visitas al área de Vías y Obras y al departamento de Alcantarillado, sin obtener respuesta efectiva. «Incluso vino la televisión autonómica canaria a cubrirlo, y nada ha cambiado», añade.

Según relata, en junio recibió una llamada del Ayuntamiento en la que le prometieron que la reparación se haría antes de final de año, pero a día de hoy la situación sigue igual. «La gente se resbala, y ya he advertido que puede ser peligroso para motos y bicicletas. Hace poco pusieron algo de asfalto alrededor, pero la plancha sigue ahí y el ruido también«, concluye el vecino de Arenales.