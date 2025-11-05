Proyecto Taxi Cardio-Responsable: «Tu taxi puede salvar tu vida»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:42 Comenta Compartir

El salón de actos de la Cooperativa Las Palmas acogió en la mañana de este miércoles la presentación de Taxi Cardio-Responsable, un proyecto que se va a desarrollar en este mismo lugar y que consiste en formar a los más de 2.000 profesionales que trabajan las 1.640 licencias con que cuenta la capital grancanaria para que sean capaces de actuar ante una parada cardiaca súbita lejos de un centro hospitalario.

«Nos dedicamos al noble arte de divulgar la reanimación cardiopulmonar, el uso del desfibrilador y la maniobra de Heimlich para el tratamiento de patologías que son tiempo dependientes y que dependen más de la persona que está al lado de la víctima y que actúe de forma rápida que realmente de la ambulancia medicalizada o del helicóptero», explicó el doctor José Antonio Jara, director médico de RCP Tour España, la entidad que impulsa el proyecto Taxi Cardio-Responsable que va a convertir a los taxistas de la ciudad en aliados de los servicios sanitarios. Si bien avanzó que la idea es extender esta iniciativa a otros municipios de Gran Canaria.

Señaló que la iniciativa de formar a estos profesionales del volante responde al hecho de que al estar a pie de calle pueden llegar al lugar de la emergencia antes que los recursos sanitarios y prestar una primera ayuda hasta que estos lleguen. Algo determinante pues en episodios de tipo cardiaco el tiempo de respuesta es vital para descartar daños mayores.

«Estoy aquí para entrenarles, porque me hace falta su ayuda para que podamos llevar adelante el salvarle la vida a la víctima. Porque hay que tener en cuenta que no solamente pensamos en salvar la vida de la víctima, sino que es muy importante evitar el daño neurológico», explicó el doctor.

Así, comentó que «en mis 40 años de experiencia les puedo decir que nadie, pero absolutamente nadie, en ningún sitio del mundo, puede salvar la vida de la víctima sin daño neurológico sin contar con el testigo, sin contar con la persona que está justamente al lado».

Recordó, además, «la teoría japonesa de las dos T», que dice que «el tiempo es la variable más importante» y «el testigo», la persona que está junto a la víctima, «es la más importante porque puede mantenerla con vida sin daño neurológico».

Y es que ahí donde los taxistas pueden jugar un papel decisivo pues, como incidió el doctor Jara, «la variable tiempo nos dice que si no actuamos entre los 4 y los 6 minutos, ya a partir del sexto minuto no podemos decir que vayamos a abordar al paciente y que no vaya a tener daño neurológico. Ya tendrá algún grado de daño neurológico».

Ampliar Cosme Mesa, el Dr. Jara y Orlando Angulo. Acfi Press

El Dr. Jara incidió en que «el taxi, al estar en permanente movimiento por la ciudad, hace unos movimientos elípticos alrededor de las posibles víctimas que le hacen que puedan llegar a la víctima antes de seis minutos». Una ventaja que les permitiría prestar una primera atención primordial, pues «el tiempo de respuesta de la ambulancia es de más de diez minutos y el del helicóptero, entre 15 y 30 minutos». Lo que implica que «ya estaríamos fuera de tiempo y la lesión neurológica mata a la víctima».

Tanto el presiente de la Cooperativa de Taxis de Las Palmas, Cosme Mesa, como el de la Cooperativa San Cristóbal, Orlando Angulo, mostraron su apoyo al proyecto.

De hecho, Cosme Mesa señaló que apoyaron el proyecto « desde que el Dr. Jara nos lo presentó» pues tienen claro que merece la pena «salvar solo una vida».

«Creo que todo este proyecto y le vamos a prestar nuestro apoyo en todo lo que necesite», añadió antes de recordar el episodio vivido por un compañero taxista hace poco tiempo, que sufrió una parada en la zona de Vegueta y logró salvarse gracias a la intervención de un agente de la Policía Nacional que se encontraba en la zona y le practicó las primeras maniobras.

Por su parte, Orlando Angulo dijo los taxistas de la ciudad «están muy implicados» y que «hemos comentado el proyecto de modo individual con algunas personas, y a todo el mundo le parece una idea fantástica. El hecho de poder colaborar y ayudar a una persona no tiene precedentes hasta ahora en el sector del taxi y se apoya mucho».