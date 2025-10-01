Programa de las Fiestas de Almatriche alto 2025: fechas, horarios y todos los actos

Consulta todos los actos de las fiestas del barrio de Las Palmas de Gran Canaria que dan comienzo el 27 de septiembre

El barrio de Almatriche Alto, en el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, ha iniciado este viernes sus fiestas en honor a San Francisco de Asís. El arranque oficial lo marcó el pregón de la concejala Inmaculada Medina, concejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas.

El programa de este 2025 incluye verbenas, concursos, actuaciones y actividades hasta el 25 de octubre.

Durante los primeros días, el edificio de la Asociación Vecinal El Pedregal acogerá jornadas de entretenimiento con juegos varios y Scalextric. Más adelante, el jueves arrancará la primera edición del 'Got Talent Almatriche', una cita para mostrar talentos locales desde las 21:00 horas. El viernes será el turno de un pasacalle y una verbena a cargo de Pepe Benavente. El sábado comenzará con mariachis y continuará con concurso de repostería, show de transformismo y humor titulado 'Los Salaitos' y culminará con verbena del grupo Acuarela.

Ya el domingo, habrá actividades infantiles como pintacaras, colchonetas y una exposición de vehículos clásicos en la plaza y la calle Explanada. A mediodía se desarrollará la verbena del solajero con Línea Latina y, por la tarde, la actuación de Amigos de Parranda de Juampi.

Por otra parte, las celebraciones religiosas también forman parte del programa. Se incluye la recogida de alimentos para Cáritas, misa inicial antes del inicio de las fiestas, misa en honor a San Francisco de Asís con procesión, y una misa por los difuntos en la jornada previa al cierre.

Finalmente, con carácter especial, para los sábados 18 y 25 de octubre se han programado dos ediciones del Rally Slot Almatriche, en las categorías 1/32 y 1/24 respectivamente.

Miércoles, 1 de octubre

18:00-20:00h. Juegos varios y pista de Scalextric (Edificio de la AAVV El Pedregal, calle Explanada, 9)

17:45 h. Misa

Jueves, 2 de octubre

21:00 h.1ª edición del Got Talent Almatriche (Plaza del barrio, calle Explanada s/n)

Viernes, 3 de octubre

19:00 h. Misa en honor a San Francisco de Asís

20:00h. Salida del santo y posterior procesión por el barrio amenizada por la Banda de Guiniguada. Itinerario: Calle Explanada, calle Lentisco, Calle Asociación y calle Explanada

20:00 h. Pasacalle por las calles del barrio (Recorrido por varias calles del barrio)

22:00h. Verbena a cargo de Pepe Benavente (Plaza del barrio, calle Explanada s/n)

Sábado, 4 de octubre

11:00-12:00 h. Pasacalle con los mariachis (Recorrido por varias calles del barrio)

12:00-14:00 h. Concurso de repostería (Plaza del barrio, calle Explanada s/n)

17:45 h. Misa por los difuntos

20:00-22:00 h. Show de transformismoy humor «Los Salaitos» (Plaza del barrio, calle Explanada s/n)

22:00 h. Verbena a cargo del grupo Acuarela

Domingo, 5 de octubre

11:00-13:00 h. Pintacaras y colchonetas (Plaza del barrio, calle Explanada s/n)

11:00-13:00 h. Exposición de vehículos (Calle Explanada s/n)

14:00 h. Verbena del solajero con elgrupo Línea Latina (Plaza del barrio, calle Explanada s/n)

16:00 h. Actuación deAmigos de parranda de Juampi

Sábado, 18 de octubre

09:00-16:00 h. 17º Rallye Slot Almatriche 1/32 (Edificio AAVV El Pedregal)

Sábado, 25 de octubre

09:00-16:00 h. 16º Rallye Slot Almatriche 1/24 (Edificio AAVV El Pedregal)