Un programa de empleo reforzará Infancia para responder a los 759 menores en lista de espera

El Ayuntamiento acudirá a la fórmula de un programa específico de empleo para reforzar con personal el área de Infancia y Familia y se pueda aliviar la lista de espera de atención social, que en estos momentos está formada por 759 menores y 572 familias.

La unidad técnica de menores de Infancia y Familia tiene en la actualidad 63 plazas repartidas por todos los distritos y aunque en los últimos dos mandatos han entrado dos psicólogos, siete trabajadores sociales y cuatro gestores, a los que se sumará una quinta a fines de este mes para el distrito Centro, la carga de trabajo es enorme.

Todo ello se agrava porque en la actualidad hay tres trabajadores de baja médica, dos en situación de excedencia y una tercera que se encuentra de permiso sin sueldo.

Más de 2.500 expedientes de menores

Aparte del volumen que representan los expedientes en lista de espera, en estos momentos hay 261 menores y 162 familias registrados como casos abiertos; otros 813 niños y 491 familias están en valoración; y 837 menores y 569 familias se encuentran ya en fase de intervención, según los datos aportados en el último pleno por la edila de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas.

El concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, reconoció este jueves el problema de las listas de espera, que calificó como coyuntural, y anunció que «desarrollaremos un programa específico de empleo que permita paliar esta situación coyuntura en el área de menores e infancia acorde a la disponibilidad económica existente».

La iniciativa se presentó como una enmienda a una propuesta del Partido Popular. «Es la forma más ágil que existe para ir reforzando el área», indicó Regidor, «la ley permite que se desarrollen durante un mínimo de tres años, a partir de los cuales se espera que esta lista de espera disminuya y se vuelva a la situación normal».

Aparte de esta fórmula, el edil recordó que en las convocatorias de oposiciones habrá plazas para psicólogos, gestores y trabajadores sociales, que también generarán listas de reserva de las que tirar en caso de necesidad.

Un problema que se larva en 2013

Regidor atribuyó el origen del problema a que la tasa de reposición impuesta por el Estado en 2013 ha dificultado la incorporación de personal al Ayuntamiento, así como al hecho de que «durante los cuatros de gobierno de mayoría absoluta del PP no se sacó ninguna plaza ni de lista de reserva ni de funcionario dentro de servicios sociales».

Esta explicación fue rechazada por la concejala del PP Rosa Viera, quien exigió al gobierno municipal «que se tome esto en serio» porque la situación es dramática. «Nos parece de las cuestiones más graves que se están dando en el Ayuntamiento, no solo porque hablamos de un perfil muy sensible sino que además estamos hablando de problemas muy serios, como menores embarazadas, desnutridos, problemas de adicciones o de violencia», indicó la edila, «la unidad de Infancia y Familia hace un gran trabajo, sin ellos, pasarían cosas realmente graves en nuestra ciudad, pero no se les puede dejar solos».

Para ella, la solución del programa de empleo específico y, sobre todo, el hecho de que dependa de que se habilite una partida económica, que saldrá de los presupuestos y de las vacantes que hay en servicios sociales, « no nos da seguridad». Por eso, el PP rechazó la propuesta transaccional del grupo de gobierno.

«El tripartito tiene este problema desde hace muchos meses y ustedes no han buscado solución a algo que es urgente», añadió. «esto no va a salir y estos expedientes de menores en lista de espera van a seguir ahí».

La concejala no adscrita Carmen Guerra también criticó que se pusiera la solución en la fórmula del programa específico de empleo. «Lo único que se les ocurre es plan de empleo para atender 759 menores en lista de espera con un presupuesto de 600 millones de euros», recriminó.

«No es lo que se me ocurre, es lo que se puede hacer según la ley», le respondió Mario Regidor. «Es más lento de lo que me gustaría. Hay otras opciones más rápidas como redistribuir los efectivos dentro de servicios sociales. Pero si se trata de incrementar plantilla, que es mi competencia, lo más rápido acorde a la legislación es lo que acabo de proponer», expuso el concejal de Recursos Humanos.