Programa completo de las Fiestas patronales de El Risco de San Nicolás 2025

Fiestas de El Risco de San Nicolás en Las Palmas de Gran Canaria.

Las fiestas de El Risco de San Nicolás recuperan cada año su carácter comunitario, y la edición de 2025 no será una excepción. Durante más de dos semanas, el barrio vivirá momentos de encuentro, música, tradición y devoción en sus calles, plazas y espacios emblemáticos.

El programa de actos populares de las fiestas se desarrollará en dos espacios: «La Carpa», en la Cancha Deportiva Calle Álamo y «No mires, participa», en calles de San Nicolás.

Además de las actividades populares, se organizan encuentros religiosos, eucaristías y la procesión solemne con los patronos del barrio.

Finalmente, el programa recoge acciones inclusivas y participativas, las actividades infantiles, la «Noche del Vecino» o la merienda para mayores.

Programación cultural «La Carpa» en la cancha deportiva Calle Álamo

Jueves 20 de noviembre

20:30h. Pregón de las fiestas a cargo de D. José Eduardo Ramírez Hermoso, Concejal Presidente del Distrito Centro

21:00h. Encuentro de Murgas

Viernes 21 de noviembre

21:00h. Gala de Elección de la Lady y Gran Lady de las Fiestas

23:30h. Actuación del Grupo Aseres

Sábado 22 de noviembre

10:30h. Exposición de coches clásicos a cargo del Club 600 Gran Canaria.

12:00h. Festival Coreográfico

14:00h. Verbena del solajero con Banda 2

21:00h. Gala de Elección de la Reina de las Fiestas

23:30h. Verbena con la orquesta Armonía Show

Domingo 23 de noviembre

11:30h. Recepción de los vecinos de Sardina del Sur, delante del centro de salud, para el hermanamiento y traslado de la imagen de San Nicolás a la cancha de la calle Álamo

12:00h. Eucaristía, acompañados por el Koro de la Vega

13:30h. Almuerzo Vecinal

14:00h. Actuación de Pepe Benavente

15:30h. Verbena con el grupo Luz de Luna.

«No mires, participa» en las calles de San Nicolás

Miércoles 26 de noviembre

17:30-19:00h. Actividades infantiles en la cancha deportiva frente al n.º 2 de la calle San Nicolás de Bari

Viernes 28 de noviembre

20:30h. Escala en Hifi en el antiguo club de mayores, con actuación de Los Salaitos, y baile con el grupo Kim Peke Show.

Sábado 29 de noviembre

17:00h. Papagüevos por el barrio. Recorrido: Plaza José Casañas, Padre Francisco Rodríguez Pérez, Real del Castillo, Mulhacén, Sierra Nevada, San Nicolás de Bari, Guadiana, Gregorio Gutiérrez, Guadiana, Real del Castillo, Pedro Quintana, Álamo, Domingo Guerra del Río, Plaza de San Nicolás.

20:30h. Homenaje a vecin@s del barrio y baile con Tony Martos en el antiguo club de mayores.

Domingo 30 de noviembre

Excursión de convivencia al campo. Las personas interesadas deben apuntarse llamando o enviando un WhatsApp al 691 20 86 20.

Miércoles 3 de diciembre

18:30h. Merienda y actuación de la Parranda Amigos Isleños en el antiguo club de mayores.

Viernes 5 de diciembre

18:30h. Pasacalle Víspera del Día Grande. Recorrido: Plaza José Casañas, Padre Francisco Rodríguez Pérez, Real del Castillo, Mulhacén, Sierra Nevada, San Nicolás de Bari, Gregorio Gutiérrez, Guadiana.

20:00h. Encuentro vecinal para celebrar la Noche del Vecino, en el antiguo club de mayores; los asistentes pueden reservar mesa y traer su comida (inscripción vía WhatsApp al 691 20 86 20).

22:00h. Actuación de Pepe Benavente en el antiguo club de mayores.

00:00h. Descarga de fuegos artificiales anunciando el día grande del patrón.

Sábado 6 de diciembre (Festividad de San Nicolás de Bari)

07:30h. Diana Floreada. Recorrido: Plaza José Casañas, Padre Francisco Rodríguez Pérez, Real del Castillo, Mulhacén, Sierra Nevada, San Nicolás de Bari, Gregorio Gutiérrez, Guadiana, Real del Castillo, Gregorio Gutiérrez, Doctor Manuel de la Nuez, Real del Castillo, Domingo Guerra del Río, Plaza de San Nicolás.

18:00h. Procesión de los patronos por el recorrido habitual: Ermita de San Nicolás, calle Álamo, Pedro Quintana, Real del Castillo, Gregorio Gutiérrez, Guadiana, Padre Francisco Rodríguez Pérez, Real del Castillo, Mulhacén, Sierra Nevada, San Nicolás de Bari, Guadiana, Real del Castillo, Domingo Guerra del Río, Plaza de San Nicolás y entrada en la Ermita.

Actos religiosos

Domingo 23 de noviembre

11:30h. Celebración del Hermanamiento con la Parroquia de San Nicolás de Bari de Sardina del Sur. Recibimiento, a las 11:30 horas delante del Centro de Salud de Triana, traslado de San Nicolás de Bari para celebrar la Eucaristía en la calle Alamo (cancha deportiva) y habrá almuerzo en la plaza.

Lunes-viernes, del 1 al 5 de diciembre

19:00 horas. Quinario a San Nicolás de Bari. Celebración de la Eucaristía y oración del quinario.

Sábado 6 de diciembre

09:00 h. Misa del peregrino

12:00 h. Eucaristía Solemne

17:30 h. Eucaristía y Procesión por las calles del barrio

Lunes 8 de diciembre

12:00 h. Eucaristia, presentación a la Virgen y bendición de los niños del barrio

19:00 h. Eucaristía en honor a Ntra. Sra. de Loreto, aplicada por todos los difuntos del barrio.