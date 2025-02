Un problema en el suelo cierra el Go Fit para revisar el edificio La empresa espera que las instalaciones puedan abrir en breve tras el chequeo de todas las estructuras

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de febrero 2025, 18:12 | Actualizado 18:21h.

Un problema detectado en el suelo de la entrada del gimnasio Go Fit, en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, ha obligado a cerrar el gimnasio este miércoles. En aplicación de los protocolos de seguridad, la gerencia del centro ha decidido revisar las estructuras del edificio para descartar cualquier riesgo y garantizar la integridad de los usuarios.

La inicidencia consistió en que dos baldosas se levantaron del suelo, posiblemente por un movimiento del dilatación del inmueble. «Como tenemos unos protocolos muy rigurosos, nos obligamos a realizar un chequeo de todas las estructuras y las juntas del edificio», explicaron fuentes de la empresa, quienes aseguraron que se trata de un hecho habitual en las zonas de costa.

El centro deportivo no se reabrirá hasta que culmine la revisión del edificio, algo que, en principio, no llevará demasiado tiempo. Se espera que el chequeo no dure más de 48 horas.

Cartel del cierre del gimnasio. C7

La compañía Go Fit remitió a sus más de 15.200 abonados un aviso en el que se informaba de que «debido a tareas de mantenimiento urgentes e imprescindibles, nuestras instalaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso».

Aparte de lamentar los inconvenientes, Go Fit explica que se está trabajando para reanudar la actividad lo antes posible y que se informará cuando se reabran las puertas del centro deportivo.

El centro deportivo Go Fit fue construido en el año 2013 y requirió una inversión de 12 millones de euros para habilitar una superficie deportiva de unos 14.000 metros cuadrados.

La construcción del gimnasio, que finalmente se abrió en 2015, se encontró con dificultades imprevistas al detectarse la presencia de hidrocarburos en la arena de Las Canteras que procedían de la antigua central eléctrica de La Cícer.

El coste de la descontaminación de la arena lo asumió Go Fit, pero una sentencia le dio la razón a la empresa en sus reclamaciones y, finalmente, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tuvo que pagarle la operación. En 2022, el Consistorio le abonó por ello algo más de 783.000 euros.