A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento La magistrada los investiga por la presunta comisión de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:03 | Actualizado 16:14h. Comenta Compartir

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado este miércoles la prisión provisional, comunicada y sin fianza para 5 de las 14 personas que fueron detenidas el lunes en una gran operación policial desarrollada en la calle Molino de Viento del barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria y en otros puntos más de la isla. En principio se les investiga por los delitos de contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Los otros 9 restantes han quedado en situación de libertad, aunque investigados por los mismos presuntos cargos que el resto de personas arrestadas, y con la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte, en un procedimiento que sigue bajo estricto secreto de sumario.

La operación está siendo desarrollada por la Policía Nacional y tuvo su fase de explotación a primera hora de la mañana del lunes, cuando un amplio dispositivo de agentes realizaron siete entradas y registros en la calle Molino de Viento ya que se trata de uno de los puntos más afectados por actividades ilícitas como el tráfico de sustancias estupefacientes y la prostitución. También se llevaron a cabo registros y detenciones en puntos geográficos como Las Mesas (en la capital grancanaria) y en el barrio aruquense de Cardones.

Tomaron parte en esta operación agentes de los grupos de la Policía Nacional GOES (Grupo Operativo Especial) de la Policía Nacional, la Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado), UPR (Unidad de Prevención y Reacción) y el GOR (Grupo Operativo de Respuesta), así como otros medios como drones y la unidad canina de la Policía Local (Ucapol) con el uso de dos perros especializados en la detección de sustancias prohibidas. También colaboró el GOIA de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, cuyos agentes delimitaron los accesos a la zona para facilitar el trabajo de los agentes y garantizar la seguridad durante los registros.