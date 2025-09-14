El presupuesto de 2026 se perfila con recortes: 28 millones menos de ingresos y 40, de gastos Las líneas generales de las cuentas de Las Palmas de Gran Canaria plantean un descenso respecto al plan presupuestario a medio plazo previsto entre 2026 y 2028

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaeria Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado las líneas generales del presupuesto de 2026, un documento que consagra recortes tanto en materia de ingresos (unos 28 millones de euros menos) como de gastos (unos 40 millones de euros) si se compara con el plan presupuestario a medio plazo para el periodo 2026-2028, que fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad en marzo de 2025.

El escenario que maneja el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el de un presupuesto de ingresos de 591,36 millones de euros y un nivel de gastos de 533,08 millones. Esto representa un descenso de casi el 5% en ingresos y del 7% en egresos respecto a las estimaciones confeccionadas por el Consistorio capitalino hace solo medio año.

EN DETALLE El incremento del presupuesto de gasto que dibujan las líneas fundamentales para 2026 en relación a las previsiones de cierre de las cuentas de 2025 es de un 19%. Se pasaría de 448,29 millones a 533,08 millones.

En materia de gastos, el mayor tajo respecto al plan trianual se registra en materia de inversiones. Aquí se recortan 30 millones del capítulo 6 (Inversiones Reales), que se queda en 76,69 millones de euros frente a los 106,69 millones previstos; y otros 5 millones de euros de recorte del capítulo 7 (Transferencias de capital), que pasaría de 25,42 millones de euros a 20,42 millones.

Los reajustes se completan con cinco millones menos en el capítulo de Personal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que pasa de los 175,69 millones de euros a 170,69 millones.

¿Qué pasa con los ingresos?

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace un cálculo que los sitúa en 591,36 millones de euros, lo que supone 28 millones de euros menos que los planteados en el plan presupuestario a medio plazo para el periodo 2026-2028. En este documento, los ingresos municipales quedaban en 619,3 millones de euros.

El origen de esta disminución hay que encontrarlo en dos fuentes: las transferencias de capital, que se reducen en 25 millones de euros respecto al presupuesto esbozado en el plan a medio plazo, pues se considera que las aportaciones de otras administraciones para inversiones y bienes de inversión (con un uso de más de un año) se recortarán en un 41%; y, en segundo lugar, las tasas, que perderán unos tres millones de euros hasta quedarse en 66,54 millones, con una bajada del 4,3%.

La reducción en las incorporaciones procedentes de las tasas se produce a pesar de que en 2026 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comenzará a ingresar el nuevo tributo que se impone a la gestión de la recogida de basura en la ciudad. El Consistorio calcula que este concepto, por el que los ciudadanos sumarán un recibo de unos 149,3 euros, garantizará la entrada de unos 30,74 millones de euros.

Las líneas fundamentales del presupuesto apuntan que los ingresos por tasas serán de 66,54 millones de euros, mientras que las previsiones de cierre de 2025 sitúan los ingresos por tasas 36,39 millones de euros.

Algo similar, pero en sentido contrario, ocurre con las aportaciones ciudadanas vía impuestos directos. Aquí se prevé unas rentas de 143,6 millones de euros frente a los 134,66 millones con los que se espera finalizar el año 2025. Este incremento de casi 9 millones de euros se registra a pesar de que la generación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) caerá en unos 4,84 millones de euros como consecuencia de la rebaja del tipo que impulsó el gobierno municipal a fines de 2024.

En una nota de prensa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el concejal de Hacienda Francisco Hernández Spínola, informó de que el área de Hacienda se encuentra analizando las propuestas planteadas por las distintas concejalías, con el objetivo de culminar el proyecto del Presupuesto de 2026, que el grupo de gobierno pretende que entre en vigor a comienzos del próximo año.

Casi el 70% de la inversión puede quedarse sin utilizar Una de las posibilidades que apunta el documento de las líneas fundamentales del presupuesto de 2026 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el de un bajo nivel de ejecución de las inversiones. El expediente incluye una previsión de las obligaciones reconocidas netas a 31 de diciembre de 2025 que plantean la posibilidad de que solo se utilicen 3 de cada 10 euros previstos en materia de inversiones. Así, de los 146,86 millones de euros consignados en los presupuestos iniciales de 2025, se espera que a finales de este año solo se haya empleado 45,98 millones, lo que representa un 31%. Los dos capítulos que articulan la inversión pública municipal muestran, sin embargo, un comportamiento diferente. Los técnicos municipales consideran que del capítulo 6 del presupuesto de gastos (Inversiones Reales), que está dotado con 130,4 millones de euros, solo acaben adjudicándose proyectos por valor de 33,78 millones de euros. Esto supone un 26% del total. En cambio, del capítulo 7 (Transferencias de capital), donde se incluyen las actuaciones que son financiadas por otras instituciones, se espera poder utilizar 12,2 millones de euros de los 16,46 millones de euros consignados en el presupuesto. En este caso, el nivel de ejecución subiría hasta un 73%. Hay que recordar que el nivel inversor del Ayuntamiento durante los seis primeros meses de 2025 ha sido algo inferior al 5%. De acuerdo a la información contenida en el estado de ejecución del presupuesto, la partida inversora tiene ya 135,19 millones de euros con las modificaciones presupuestarias gestionadas en los capítulos 6 y 7. De esa cantidad, a junio de 2025 solo se había reconocido el pago de obligaciones por valor de 6,6 millones de euros. Eso supone que en seis meses debería reconocerse otros 40 millones para cumplir con las previsiones de liquidación del presupuesto de 2025.