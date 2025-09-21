El PP de Gran Canaria abre el curso con la mirada en 2027 Poli Suárez, Carlos Ester Sánchez y Jimena Delgado intervinieron en el acto de este domingo en el Bodegón del Pueblo Canario

El equipo del PP de Gran Canaria en el Bodegón del Pueblo Canario este domingo.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 21 de septiembre 2025, 15:26 | Actualizado 15:48h.

El Partido Popular congregó este domingo a decenas de cargos públicos, orgánicos, militantes simpatizantes en un acto en el Bodegón del Pueblo Canario, en Las Palmas de Gran Canaria, concebido como inicio del curso político tras el paréntesis vacacional.

Poli Suárez, Carlos Ester Sánchez y Jimena Delgado fueron los encargados de las intervenciones, en las que destacaron el buen momento que vive el partido bajo la presidencia nacional de Alberto Núñez Feijóo y de Manuel Domínguez en Canarias.

En su intervención, Jimena Delgado tildó a Carolina Darias como «la peor alcaldesa de la historia de la ciudad», añadiendo que iba camino de superar en ese balance negativo al también socialista Augusto Hidalgo.

El PP grancanario se ha marcado el reto de mejorar sus resultados electorales en los comicios de 2027, con la capital como una de sus bazas.

En el acto estuvo presidente la concejala de la capital grancanaria Clotilde Sánchez, que el pasado viernes comunicó al Ayuntamiento que deja Vox y mantiene su acta como no adscrita.