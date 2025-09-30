El PP acusa a Darias de hundir la gestión de los asuntos básicos para la ciudad Su portavoz, Jimena Delgado, denuncia «la falta de previsión» al enviar con errores la solicitud de dominio público de Las Canteras

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado-Taramona, denuncia que el gobierno municipal de PSOE, Podemos y Nueva Canarias ha descuidado la ciudad «hasta límites sin precedentes», permitiendo la caducidad de la concesión del dominio público del Paseo de Las Canteras.

Delgado-Taramona recuerda que además este gobierno municipal ha dejado vencer los principales contratos de mantenimiento urbano como Limpieza Viaria, Mantenimiento de Vías y Calzadas, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Parques y Jardines, «una cadena de desidia que ya tiene consecuencias reales sobre la actividad económica y la vida cotidiana de miles de vecinos», advierte la edil del PP.

Delgado subraya que el Gobierno de Canarias ha rechazado la solicitud municipal de renovación de la concesión por «errores elementales» del expediente y por haberse presentado fuera de plazo, lo que ha dejado el paseo más emblemático de la capital en un «limbo jurídico». Cabe recordar que el Gobierno de Canarias detalló en una comunicación hace pocos días que el Ayuntamiento no acreditó debidamente la representación al no adjuntar el decreto de delegación ni el acuerdo del Pleno que aprueba y autoriza la petición.

Además faltaban en la nueva solicitud piezas técnicas esenciales como la Memoria Descriptiva y la planimetría completa de todo el paseo y sus accesos con la delimitación del dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres, así como un anexo de obras de adecuación, un cúmulo de carencias «impropio» de una administración que conoce sobradamente estos procedimientos y plazos.

La portavoz popular recuerda que la cesión se otorgó en dos tramos en 1993 y 1994 y que su vencimiento era «conocido y previsible», extremo sobre el que la propia Dirección General de Costas advirtió al Ayuntamiento antes del vencimiento e incluso propuso una reunión y remitió un aviso en mayo, mientras que la solicitud municipal entró con posterioridad, cuando la concesión ya había caducado, «un fallo de planificación y gestión que hoy pagan comerciantes, feriantes y usuarios de la playa con suspensiones y trabas que entorpecen la actividad normal de Las Canteras», lamenta la concejal del PP.

«Llegan tarde y mal. Primero dejan caducar una concesión esencial y cuando intentan arreglarla lo hacen sin papeles y sin rigor; es inaceptable someter a esta incertidumbre a la principal zona turística y ciudadana de la capital», afirma Jimena Delgado, quien añade que el gobierno municipal «ha convertido lo básico en un problema diario, desde la limpieza hasta la seguridad, y ahora además Las Canteras queda en el aire por pura negligencia».

Delgado reprocha además el victimismo del grupo de gobierno, que «busca culpables externos para tapar su inacción», del mismo modo que hizo con el expediente de zonas tensionadas o con la tramitación del futuro pliego de Recogida de Basura. «Lo que hay aquí no son conspiraciones, sino plazos vencidos, expedientes incompletos y errores que cualquier administración diligente habría evitado con un mínimo de previsión, coordinación y respeto por los procedimientos».