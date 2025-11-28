El Pleno aprueba el pago de otros 400.000 euros para actos culturales imprevistos

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:06 Comenta Compartir

El dinero destinado al carnaval no fue el único que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria liberó en la mañana de este viernes para la Sociedad de Promoción. El gobierno impulsó una transferencia de 400.000 euros a través de Cultura para poder hacer frente a «gastos extraordinarios directamente ligados a actividad cultural, no prevista inicialmente, pero que se considera extraordinaria, urgente e inaplazable».

Se trata de los proyectos 'Calles con Arte' que se celebró en La Isleta (140.900 euros), donde hay que pagar los generadores, los baños químicos, los conciertos, los artistas y los equipos de sonido e iluminación; la actuación de la Banda Sinfónica Municipal en los jardines del Castillo de La Luz (14.800 euros); la inauguración de la Biblioteca Alexis Ravelo, ubicada en el centro cultural Jesús Arencibia (15.100 euros); y el patrocinio de los conciertos 'I Love Reggateon and Love 90s', Fleje de Flow y Sonora (244.000 euros).

En opinión de la portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona, esta modificación muestra las prioridades del gobierno. «Inyecta dinero en una epres que está siendo investigada por Anticorrupción y que es el agujero negro del Ayuntamiento», denunció. Recordó que su presupuesto inicial era de 20 millones de euros y que ahora, entre cultura y carnaval, rozará los 22 millones, un incremento del 350% respecto a hace una década.

«No tienen prisa para pagar a proveedores, pero sí para Promoción», indicó. Respecto a las partidas de bajas, explicó que el dinero viene de Presiencia. Y defendió su denuncia ante la Fiscalía por posibles irregularidades. «¿Cómo se licitaron estois 400.000 euros?», preguntó la concejala, «es muy arriesgado seguir actuando igual».

Para el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez Almeida, criticó la hipocresía de la izquierda al patrocinar conciertos de reguetón y defenderse como feministas. Solicitó la disolución de la Sociedad de Promoció, al entender que es una estructura que evita los controles de los gastos, y criticó al PP por mantener el apoyo a esta sociedad, que equiparó a un «chiringuito».

El concejal de CC, David Suárez, criticó que se justificara el pago alegando que se trata de un imprevisto.

Sin embargo, el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, expuso que hubo acciones que no se previeron, pero que era necesario hacerlo porque mejora el sector cultural. Defendió que se paga con «partidas sobrantes» y defendió la mejora en la política cultural. «Ustedes castigaban la cultura y nosotros la hemos puesto en un lugar preponderante», expuso.

También negó que Promoción fuera un agujero negro. Y aseguró que cuando vieron aspectos que no le gustaron, actuaron, como hicieron con el despedido del anterior gerente.

Respecto a Anticorrupción, recordó la denuncia del PP sobre Emalsa que ha acabado con la absolución de todos. «Hacer juicios paralelos y jugar con la reputación de las personas que han esperado más de doce años tiene que ser muy doloroso», expuso, «¿cómo van a reparar esa injusticia?».

En cuanto al reguetón, explico que también ha habido conciertos similares en otras ciudades gobernadas por otros partidos y pidió coherencia a la oposición.

Sin embargo, Alberto Rodríguez dijo que Vox se opone al reguetón porque «denigra a la mujer» y admitió como un peaje de los pactos de gobierno con el PP la celebración de conciertos de este tipo de música en las ciudades en las que gobierna.

Por su lado, Delgado-Taramona desvinculó la denuncia de Emalsa del PP. «Fue un alcalde», dijo, en relación a Juan José Cardona, que por entonces era del Partido Popular.

Al final de la ronda de intervenciones, el concejal de Hacienda criticó el recurso a la judicialización de la política del PP. «Entienden que pueden revertir la situación electoral a través de los tribunales y es un error porque este es un gobierno limpio y honrado», sentenció Spínola.

Rercordó que el presupuesto de Cultura eran 12 millones y que el del carnaval eran unos 6 millones. Y desmintió que el anterior concejal de Cultura dimitiese por cuestiones presupuestarias.

La alcaldesa, Carolina Darias, quiso hacer constar la contradicción de que Cardona no fuera presentado por Delgado-Taramona como un regidor del PP. «La denuncia de Emalsa dice mucho del método y de la necesidad de no establecer juicios paralelos», expuso, «renegar de Cardona dice mucho de ustedes, no se puede renegar de los propios».