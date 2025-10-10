La plaza de la Feria se convierte en escaparate de la Armada este 12 de octubre Exhibiciones dinámicas, stands informativos y jornadas de puertas abiertas acercarán al público la labor de las Fuerzas Armadas en Canarias

La Armada se sumará a los actos del 12 de octubre con actividades en la plaza de la Feria.

La Plaza de la Feria se convertirá en un auténtico escaparate de la Armada en Canarias este domingo 12 de octubre. Una cita pensada no solo para los amantes de lo militar, sino para toda la familia, que promete sorprender a grandes y pequeños con demostraciones, material y actividades abiertas al público.

Desde primera hora de la mañana, 10:00 hasta las 14:00 horas, los visitantes podrán recorrer tres stands informativos ubicados frente al Cuartel General del Mando Naval de Canarias. Allí, la Oficina de Apoyo al Personal, la Unidad de Seguridad de Canarias y la Unidad de Buceadores mostrarán de cerca su trabajo diario, desde el equipamiento más técnico hasta curiosidades sobre sus funciones. Es una oportunidad única para preguntar, tocar y aprender, porque la Armada quiere acercarse a la ciudadanía sin formalismos.

El evento subirá de intensidad a las 12:30 horas con una exhibición dinámica en la plaza. Aquí, los canarios podrán ver en acción a un equipo operativo de Infantería de Marina acompañado de su unidad canina, además de los buceadores especializados en desactivación de explosivos, que mostrarán técnicas de seguridad que normalmente se reservan solo para los profesionales. Será un espectáculo que mezcla disciplina, adrenalina y mucho trabajo en equipo.

Pero eso no es todo. Los curiosos también podrán subir al buque de acción marítima Meteoro, que estará atracado en el muelle de Las Palmas, y visitar el Museo Naval, que abrirá sus puertas en dos turnos: de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Una oportunidad perfecta para conocer la historia naval de Canarias mientras los más pequeños se entretienen con las exposiciones y actividades interactivas.

El capitán de corbeta Necrometa, jefe de Comunicación del Mando Naval, destacó que la organización del evento ha sido posible gracias a la colaboración de Ayuntamiento, Cabildo, Protección Civil, SAMUR y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sumando alrededor de 30 personas en la coordinación y unas 50 en las exhibiciones. «Queremos invitar a toda la ciudadanía a acercarse y ver de primera mano el trabajo de la Armada. Es una forma de que todos puedan sentir un poco de lo que vivimos día a día», apuntó.

Además del atractivo militar, el evento promete un ambiente festivo, con familias paseando, curiosos haciendo fotos y niños disfrutando de la cercanía de los uniformes, los perros y el material que normalmente solo se ve en televisión. Una jornada que mezcla información, espectáculo y participación ciudadana, convirtiendo la Plaza de la Feria en un punto de encuentro para todos los públicos. Una cita que recuerda que, más allá de la fuerza y la disciplina, la Armada también busca acercarse a la sociedad y mostrar su lado más humano y cercano.

