Una playlist para amenizar tu viaje en la guagua a través de un código QR

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:18

Un proyecto musical que se cuela en las Guaguas Municipales. Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, este miércoles se presentó, junto al Auditorio Alfredo Kraus, Canarias Suena, una propuesta musical que busca acercar la banda sonora del Archipiélago a los más de 55 millones de viajeros anuales que utilizan el transporte público en Las Palmas de Gran Canaria.

La iniciativa, impulsada por Guaguas Municipales en colaboración con la Fundación SGAE, invita a los pasajeros a explorar una selección de diez listas de reproducción que evocan tradiciones y emociones de las islas. El acceso se realiza mediante códigos QR instalados en el interior de al menos 50 guaguas, que estarán disponibles hasta final de año. Las playlists ya están activas en el canal oficial de Spotify de la Fundación SGAE.

El objetivo: convertir el trayecto diario en una experiencia cultural, fomentando la escucha interactiva mediante auriculares, y poniendo en valor el talento musical de la tierra. La presentación del proyecto contó con la participación del concejal de Movilidad y presidente de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez, quien subrayó el valor de esta acción como una apuesta por la cultura local. «Es un proyecto que nos encanta. Nos llena de felicidad y entusiasmo. Lo más bonito es que proponemos a nuestros usuarios no solo moverse por la ciudad, sino también conectar con el arte y la identidad canaria».

En el acto también estuvieron presentes José Lucas Chávez, delegado territorial de la SGAE en Canarias; Nora Navarro, comisaria del proyecto; Iván Torres, de Efecto Pasillo; y artistas invitados como Said Muti, todos respaldando una iniciativa que quiere consolidarse como una ventana sonora de las Islas.

Uno de los momentos más especiales fue la actuació del grupo Kimera, representante de la nueva generación de artistas canarios incluidos en la playlist. Su vocalista, Pablo Saavedra, compartió la emoción de formar parte de esta propuesta: «Lo que supone para nosotros es como representar algo que vive con nosotros y cerca de nosotros. Desde pequeños siempre nos hemos aprendido los números de las líneas que nos dejan en nuestras casas, y poder ser parte de esta iniciativa nos hace una ilusión enorme».

Kimera es una banda nacida de la amistad. Como relató el propio Pablo: «Dani y yo nos conocemos desde el colegio. Luego conocimos a Pablo Roldán y a Luis en el instituto. Hemos dedicado nuestras vidas a la música, pero después de vivir todo lo que supuso la pandemia, hace dos años empezamos a crear nuestras propias canciones».

Sobre cómo surgió su participación en Canarias Suena, Saavedra recordó: «Nos contactaron después de habernos escuchado en algún directo. Nos preguntaron si queríamos cantar en este escenario al lado del Alfredo Kraus y, por supuesto, dijimos que sí. Todo lo que sea emerger y crecer nos supone una felicidad enorme».

Y concluyó con una invitación a sumarse al proyecto: «Ahora, con esta playlist de 10 canciones, los pasajeros podrán escanear el código QR desde las guaguas y descubrir música canaria para crecer todos juntos, artistas y oyentes. Es una oportunidad para ayudarnos mutuamente».