Piden 60 años para cada uno de los cuatro acusados de violar en grupo a una mujer

60 años para cada uno de los cuatro acusados es la pena que solicita la Fiscalía para unos individuos que -presuntamente- violaron en grupo a una mujer en un apartamento de Mogán en mayo de 2015.

El juicio tiene previsto celebrarse el miércoles ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Los hechos descritos por el Ministerio Público en su escrito de acusación tuvieron como punto de origen la relación sentimental que mantuvo la víctima con el acusado José Francisco D.L. y que cesó en octubre de 2013 tras un año y tres meses de duración.

Más de un año y medio después, concretamente el 5 de mayo de 2015, ambos volvieron a quedar en un apartamento de Puerto Rico y el acusado ofreció a su ex «mantener relaciones sexuales simultáneamente con otras tres personas», establece el fiscal, como «condición para retomar su relación sentimental». La mujer inicialmente accedió «como consecuencia de la situación de dependencia y sumisión psicológica a la que se encontraba sometida respecto de su expareja», añade el escrito.

Instantes previos

Posteriormente, el presunto embaucador, en compañía del también encausado B.B.P., sobre las 02.00 horas del 6 de mayo, recogió en su vehículo en Arinaga a la víctima, para después dirigirse los tres al centro comercial Puerto Rico, donde se reunieron con los acusados J.C.T. y J.M.R.S.

En ese momento, el exnovio dijo a la mujer que tendría que mantener relaciones sexuales con él y con esos tres amigos.

Acto seguido, se dirigieron los cinco al apartamento donde consumieron alcohol y cocaína hasta que los encausados propusieron a la mujer «mantener relaciones sexuales con los cuatro en el jacuzzi del apartamento». Ella reaccionó diciéndole a su ex que no quería hacerlo, a lo que le contestó que: «te lo vas a pasar bien».

Primero entraron J.F.D.L. y J.C.T. al jacuzzi y le dijeron a la víctima que fuera, «a lo que ella responde que no mantendría relaciones sexuales sin protección». En ese momento, los dos acusados salieron del jacuzzi, accediendo al mismo J.M.R.S., que empezó a besar a la denunciante, que le insistió que «sin preservativo no mantendría relaciones sexuales», al tiempo que se fue de la habitación y le dijo a su ex que lo estaba «pasando mal» y que no le gustaba la situación.

No obstante, minutos después y tras haber comprado preservativos en una gasolinera cercana, la mujer accedió a tener relaciones sexuales en el jacuzzi con los procesados J.M.R.S., J.C.T. y B.B.P., quienes la penetraron vaginalmente, todo ello -según el fiscal- «en el contexto de dependencia psicológica» que ella tenía respecto de su expareja, quien « había condicionado la reanudación de la relación a la práctica de este cuarteto.

Acto seguido, ya todos en el salón del apartamento y después de que ella manifestó «su deseo de no seguir manteniendo relaciones sexuales», los procesados se «abalanzaron sobre ella, la sujetaron por las muñecas y las piernas», logrando cada uno de ellos penetrarla vaginal y oralmente.