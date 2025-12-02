Piden 8 años de cárcel para tres empleados por estafar casi un millón a una consignataria Los trabajadores de dos empresas afrontan el juicio por la supuesta apropiación de casi un millón de euros mediante falsificación de pagos a capitanes en el puerto de Las Palmas

Efe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 12:37

Tres empleados de dos empresas con sede en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria se enfrentan a solicitudes de condena de ocho años de cárcel acusados de estafar casi un millón de euros a una consignataria falseando cientos de documentos de pagos a capitanes de buques entre 2011 y 2019.

La sección segunda de la Audiencia de Las Palmas comienza este martes el juicio contra los tres procesados por estos hechos: el director provincial a esa fecha y una oficial de la consignataria de buques Miller y Compañía y la tesorera mercantil de la sociedad Boluda Lines, según se detalla en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía sostiene que se apropiaron ilícitamente de diversas cantidades de dinero, hasta sumar en todos los años en que se prolongaron sus prácticas 996.778 euros, aprovechando que eran responsables de un servicio denominado «caja capitán», por el que se entrega dinero para gastos a oficiales de buques que hacen escala en puerto.

La acusación considera que se valieron de su posición en sus empresas para engrosar las sumas solicitadas por ese procedimiento, en unos casos, o directamente inventarse peticiones inexistentes, en otros, hasta acumular 233 operaciones de «caja capitán» irregulares para embolsarse un dinero que no era suyo a lo largo de los años referidos.

Algo que llevaron a cabo «haciendo constar en la documentación contable partidas inexistentes o excesivas, apropiándose para sí de un importe total de 996.778 euros», especifica la fiscalía.

Para la acusación pública, estos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en relación de concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida.

La Fiscalía pide para cada uno de los tres encausados ocho años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 5.400 euros de multa, así como que reintegren a la consignataria Miller y Compañía los 996.778 euros presuntamente defraudados.