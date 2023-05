«No permitiré que la solución de Torre Las Palmas ocupe Las Alcaravaneras»

-¿En qué ha cambiado Carolina Darias con respecto a la política que se presentó en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 1999?

-Ahora tengo más experiencia, más conocimiento, una mayor madurez personal y política, y, sobre todo, un gran bagaje de mi paso por distintas administraciones, pero sobre todo como ministra del Gobierno de España.

-¿Y cómo ve la ciudad ahora?

-Veo una ciudad que está en un proceso constante de construcción. Si obtengo la confianza de la ciudadanía y soy alcaldesa, lo que tengo es que pensar en cómo será la mejor ciudad para el futuro, para dar las máximas oportunidades a la gente de ahora y a la que vendrá después.

-¿Cómo se imagina esa ciudad?

-Me imagino una ciudad para la vida, donde los valores, la educación, la sostenibilidad, el desarrollo económico y el desarrollo humano hagan un conjunto equilibrado que nos permita dar oportunidades a todos. Me imagino una ciudad promotora de salud, educadora, referente en sostenibilidad...

-¿Cuál es su propuesta?

-Vamos a hacer la mejor ciudad para vivir. Será una ciudad que cuida a la gente, sobre todo teniendo en cuenta su realidad demográfica. Tenemos que hacer una ciudad amiga de las personas mayores, pero también que nos permita desplegar todo nuestro potencial; que promueva entornos saludables con programas de salud, programas de envejecimiento activo, de respuesta al sobrepeso de nuestros niños y nuestras niñas... Es una Las Palmas de Gran Canaria mucho más próxima, donde los barrios cuenten. Ofreceremos los mismos servicios municipales básicos a la gente, viva donde viva.

-¿Qué propone respecto a la movilidad y la MetroGuagua?

-La movilidad determina lo que la ciudad es. Necesitamos un cambio en la jerarquía de movilidad, con prioridad al ciudadano y la ciudadana, luego el transporte público, los vehículos de movilidad personal y, por último, los vehículos privados. Eso va a requerir un gran ejercicio de concienciación, de pedagogía política y de implementar servicios públicos que mejoren y que inviten a la ciudadanía a su uso. La MetroGuagua es una gran infraestructura, es un proyecto de ciudad y, por tanto, nuestro objetivo será finalizar la obra y ponerla en marcha. Y, a partir de ahí, tenemos que consolidar toda la red con las guaguas que ya no van a operar en la zona baja, para que se incorporen a otras partes de la ciudad. Queremos guaguas lanzaderas, por ejemplo, en Las Mesas o Piletas, que podrán tener esa conexión al intercambiador de Tamaraceite. Tenemos que seguir impulsando Guaguas como un gran proyecto de ciudad. La gratuidad del transporte ha sido también una gran acción del Gobierno de España. Por tanto, movilidad y sostenibilidad son un binomio que tiene que ir de la mano.

-En ese reto está el tema de los atascos constantes...

-No hay soluciones mágicas. Hay un proyecto que ya se va a licitar en breve, que es el soterramiento de Belén María. En Torre Las Palmas, como alcaldesa no voy a permitir que se ocupe un solo centímetro de la playa de Las Alcaravaneras. Ya el Cabildo, junto con el Gobierno de Canarias está planteando actuaciones blandas, que pasan por quitar algunos pasos de peatones que no parecen tener mucho sentido; pero también por articular un gran acuerdo entre transportistas con la Autoridad Portuaria, porque sabemos que una parte importante del tráfico viene del Puerto de La Luz y de Las Palmas. Veremos si es la solución o tenemos que ir a otra de más envergadura.

-No sé si en su visita a los barrios ha detectado una queja común que es la de suciedad...

-Los servicios siguen tal cual se concibieron hace muchos años, pero la ciudad ha crecido y tenemos que adecuarlos a la situación real. Tras mejorar las condiciones laborales y salariales del personal, nuestra prioridad será acompasar la gestión indirecta y directa con la realidad. En segundo lugar, mejorar va a ser una obsesión en mi gestión de gobierno porque la ciudadanía quiere servicios públicos eficaces, ágiles y próximos. A la par que mejoramos la prestación de los servicios de limpieza, tenemos que hacer una labor de concienciación ciudadana y hacer saber que tu casa empieza en tu calle, en tu barrio, y que tenemos que cuidar aquello los que nos rodea.

-¿La ciudad está sucia?

-Tenemos que mejorar los servicios públicos y Limpieza, como otros servicios, también. Quien no tenga la misión y la ambición de mejorar, que se dedique a otra cosa.

-Existe también el proyecto del Plan de Infraestructuras Hidráulicas que está atascado. ¿Qué hay que hacer con él en una ciudad que todavía mantiene pozos negros en algunas casas?

-Suscribo al 100% el plan de infraestructuras hidráulicas porque va a significar un antes y un después en la modernización de nuestras potabilizadoras, nuestras depuradoras y nuestra red de saneamiento. Yo no concibo que en el siglo XXI haya barrios como Siete Puertas que no tengan una red de saneamiento. Ese plan es muy ambicioso y requiere la participación de otras administraciones. Pero para llevarlo a cabo, primero tenemos que ponernos al día y eso pasa por terminar de pagar lo que adeudamos. Desde 2013 estamos pagando sentencias por una decisión errónea y nefasta para esta ciudad del PP, que fue romper relaciones con Emalsa y judicializar todo.

-Las sentencias hay que pagarlas, pero también todas las facturas que están acumuladas.

-Si se deben y los servicios municipales dicen que se ha producido una prestación de servicio, hay que hacerlo. Tenemos que modernizar la administración, agilizar los procedimientos, ponerse al día en Recursos Humanos. Vamos a crear una Agencia Tributaria municipal; y también un organismo autónomo de servicios sociales para dar respuestas inmediatas. Tenemos que ser capaces de tener una administración cercana, próxima y que dé respuesta a las demandas de la ciudadanía y especialmente pensando en los más vulnerables. Por eso también abriremos una ventanilla de atención personal a los mayores.

-¿Se va a acabar la imagen de las colas de los ciudadanos en la calle y la seguridad privada regulando la entrada al ayuntamiento?

-Cuando fui subdelegada del Gobierno en 2004, el edificio estaba rodeado de colas y lo solucioné. Yo quiero una administración municipal moderna con unas cartas de servicios municipales y desconcentración en las concejalías de distrito. Se trata de que cada distrito tenga una comisaría de Policía Local, un centro de atención a la ciudadanía, servicios sociales, equipos de atención a la infancia y un depósito de enseres para que la ciudadanía pueda ir a depositar aquello que no quiera, para evitar imágenes como las que estamos viendo. También queremos poner aparcamientos disuasorios en todos los distritos y centros culturales y de desarrollo comunitario que inviten a la convivencia y la vida común, con el modelo del Jesús Arencibia de Tamaraceite.

-¿Qué propone en vivienda?

-Será una prioridad. Vamos a seguir rehabilitando y vamos a culminar la reposición de Tamaraceite. También haremos mil viviendas de alquiler a precios asequibles.