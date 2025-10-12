Pepi González y su amor por los animales de Guanarteme

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 12 de octubre 2025, 22:35 Comenta Compartir

Pepi González, presidenta de la Asociación de Vecinos de Guanarteme, es mucho más que una líder vecinal: es una defensora de los derechos de los animales y de la adopción responsable de mascotas. Desde la página de la Asociación en Facebook, se ha convertido en un referente vecinal para quienes quieren ayudar, adoptar o encontrar animales perdidos en el barrio.

«Estamos muy comprometidos con las adopciones. A través de nuestra página, cualquiera puede informar si se ha perdido un perro, si hay una colonia de gatos en apuros o un animal enfermo en la calle. No somos una protectora, pero sí animalistas. Cada vez logramos más adopciones responsables gracias a la colaboración de los vecinos», explica González.

Una historia que nace del corazón. Su amor por los animales comenzó en 2003, durante su estancia en Tenerife. «Me encontré unos cachorritos dentro de un contenedor de basura. Eran caniches. Los rescaté y una de ellas me marcó para siempre. En 2006 la dejé en adopción y lo pasé muy mal, pero a partir de ahí empecé a concienciarme del abandono, del maltrato... Hay gente que cree que un animal es un juguete. Que se puede regalar por un cumpleaños y luego olvidarlo».

Ampliar

Pepi recuerda con cariño a sus gatos, que también forman parte de su vida. «Dicen que los gatos son independientes, pero no te creas... Cuando me ducho, se quedan mirándome con carita triste. Cuando me visto, se tiran al suelo con cara de amargados. Son diferentes, muy graciosos», comenta entre risas.

Cuestionada por la página que une al barrio con sus animales, expresó que como administradora de la página de la Asociación de Vecinos, ha creado una comunidad que va mucho más allá de lo habitual. «Algunos me preguntan si la página es del barrio o de animales. Yo les digo que los animales también forman parte del barrio. Ha habido un boom de vecinos con perros y hemos trabajado mucho el tema de la limpieza y el civismo. Gracias a la página, hemos localizado animales perdidos. Por ejemplo, un perro desaparecido en la Plaza del Pilar: varios vecinos se movilizaron y conseguimos encontrarlo».

Destaca la importancia de la adopción responsable:«Es mucho más que entregar un animal». Uno de los casos más recientes ocurrió gracias a su peluquera, que tenía cachorros de pinscher. «Conseguí adopción para tres de ellos a través de la página. Hacemos contratos de adopción responsable, firmados por el adoptante y por mí, y mantenemos el contacto para el seguimiento: compartimos fotos, vídeos, mensajes... Los nueve cachorros que he dado en adopción, ha sido solo el comienzo. No pienso desistir en este proyecto tan bonito».

Ampliar

Antes de entregar cualquier animal, se asegura de que esté vacunado, desparasitado y con chip. «Siempre pasan primero por el veterinario», asegura. Pepi también tiene registrada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una colonia felina bajo el nombre «Los Misi de Guanarteme». Y no deja de involucrarse.

Entre los adoptados está Layka, una mezcla de beagle con pitbull o labrador. «A los tres últimos cachorros los encontramos cerca de casa. Con madre labrador y padre beagle, pesarán unos 12-14 kilos de adultos. Están en buenas manos. Layka y sus hermanos tienen unos meses. El pelaje parece de pitbull, pero los padres eran pequeños. Son mezclas de mezclas, a veces sacan los genes de los abuelos», explica.

No compres, adopta

Un mensaje claro: no compres, adopta. Para finalizar, lanza un mensaje contundente: «Queremos concienciar a la gente para que adopte, que no compre animales. Una vecina me escribió diciendo que vendía un cachorro por 800 euros. No. Los animales no se compran ni se venden. Solo se adoptan. Lo único que se debe pagar es la vacuna, el chip y la desparasitación». Su historia demuestra que el amor por los animales también puede transformar un barrio entero y volverlo más responsable.