Pedro Daktari reina ya en el carnaval de la capital grancanaria

Si la procesión va por dentro, la profesión es siempre un trayecto transparente. Pedro Daktari, que se sabe dominador de las tablas, es consciente de que en cuanto se le pose la luz del primer foco que lo ilumine en el homenaje que recibirá en estos carnavales, todos los nervios se le pasarán. Como dijo de él la cantante Olga Cerpa, «cuando se prepara, es como la reina de Saba». Pero aún así, este pionero del transformismo, impulsor del carnaval isletero, humorista y cantante, siente ahora más nervios que nunca. «Hace una semana que no duermo», expuso en la rueda de prensa de presentación del concierto que dará el próximo martes, bajo el abrigo de la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria y de Olga Cerpa y Mestisay.

«Es la primera vez que me pasa en mi vida», suelta con esa sonrisa, entre portuaria y pícara, victoriosa de tantos dolores y sombras. Ni compartir escenario con grandes artistas le había turbado hasta ahora el ánimo. Pero este concierto es especial porque es un reconocimiento que le hace su fiesta, el carnaval, a uno de sus hijos más queridos. Daktari se convierte en profeta en su tierra sin tener que esperar por la hagiografía de las plañideras.

La concejala de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, explicó que el homenaje a Pedro Daktari es un compromiso que se adoptó en las jornadas que, sobre el carnaval, se celebraron en julio. Y que con él, se salda una deuda contraída por la ciudad, después de que el artista hiciera público, en la Radio Autonómica, el contenido de una carta a los Reyes Magos, a los que pidió poder celebrar un concierto de este tipo. «Pedro es el carnaval en directo», resumió Inmaculada Medina tras repasar otros nombres ilustres de la fiesta, como Xayo, Fernando Méndez o Isabel Torres, a quienes la vida no concedió suficiente tiempo para que se les erigiera un homenaje mientras aún hollaban la tierra.

«Espero hacer gozar al público y contar toda mi trayectoria, todo lo que he hecho y lo que he pasado», expuso al artista, «es un premio a toda mi vida y no sé ni cómo dar las gracias».

Acto de presentación de la noche de Pedro Daktari. / C7

La noche de Pedro Daktari tendrá lugar el próximo martes de carnaval, 1 de marzo, a las 20.00 horas, en el parque de Santa Catalina. Las personas interesadas en asistir ya pueden adquirir su entrada, que es gratuita, a través de las páginas web lpacanarval.com y entrees.es

El concierto, que tendrá una duración de una hora y cuarto para recorrer una trayectoria artística de 45 años, estará dividido en cuatro bloques, según explicó el director artístico del carnaval, Israel Reyes. «Además de escuchar buena música, vamos a recorrer su vida en cuatro bloques, desde sus recuerdos de infancia en La Isleta a su paso artístico, cuando se convierte en uno de los reyes del transformismo del sur de Gran Canaria, en plena eclosión turística», indicó, «luego una tercera parte donde hablamos del humor y del éxito, después de que Pedro se haya convertido en un referente de las fiestas en los últimos treinta años; y un final donde ponemos en valor la memoria colectiva de lo que supone un artista como Pedro, que desde el transformismo ha conseguido llegar a todos los escenarios».

La dirección musical corresponderá a Daniel Abad, bajo cuya batuta la banda sinfónica municipal revivirá algunos de los himnos de Daktari, como 'La Zarzamora' o 'Colorines'.

Además, está previsto que Pedro Daktari actúe junto a Olga Cerpa y Mestisay. Cantarán 'El rosario de mi madre', una canción americana que popularizó María Dolores Pradera y que el grupo canario ha incluido en su último disco, 'Palosanto'. El videoclip de esta canción está protagonizado por Pedro Daktari.

También con humor

«El humor también desfilará por el escenario del parque Santa Catalina. Y es que no se puede concebir a Pedro Daktari sin sus chistes y el arte innato que tiene para rememorar anécdotas y episodios de su vida, algunos de los cuales transcurrieron entre rejas en plena dictadura franquista», según la nota de prensa oficial. «Pero ni las detenciones, ni las multas, ni la censura consiguieron mermar el espíritu libre del artista que se convirtió en uno de los pioneros y referentes del mundo del transformismo donde se metió en la piel de Sara Montiel o Lola Flores, entre otras».

La actuación de Daktari no será el único acto carnavalero del día. El Ayuntamiento ha organizado un encuentro de batucadas, a las 12.00 horas en Santa Catalina, en el que participarán Samba Isleña, Rumblemanía, Caribe creando escuela y Show band piratas del Caribe. Tras ellos tendrán lugar las actuaciones de Los Lolas, Última Llave y Salvapantallas. Para disfrutar de esta cita musical habrá que solicitar las entradas en las dos páginas web que fueron reseñadas para el concierto de Pedro Daktari. Los actos del martes por la mañana también tendrán acceso gratuito.

Por otro lado, Medina presentó junto a Ecovidrio la campaña de promoción del reciclaje en las fiestas. Por vez primera, el vídeo cuenta con la participación de murgueros de las dos capitales canarias. En 2020, Las Palmas de Gran Canaria creció en cuanto a la cantidad de vidrio reciclada respecto al año anterior. Y los datos de 2021, que aún no son públicos, serán similares.