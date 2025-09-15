Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Ángel Parramón i Brecolat ofrece su discurso tras tomar posesión como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Miguel Ángel Parramón i Brecolat ofrece su discurso tras tomar posesión como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Cober

Parramón toma posesión: «La Audiencia soporta una carga excesiva y desproporcionada de trabajo»

El nuevo presidente asume el cargo con el objetivo prioritario de «reforzar las secciones civiles y penales» para que su respuesta judicial se de en un tiempo «justo»

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:05

«Voy a dedicar un especial esfuerzo en mejorar la respuesta judicial de la Audiencia Provincial de Las Palmas ya que soporta una carga de trabajo desproporcionada y excesiva que impide resolver casos en tiempos razonables». Así comenzó su discurso Miguel Ángel Parramón i Bregolat, una vez tomó posesión este lunes como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas en un solemne acto en la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del viejo palacio de San Agustín en Las Palmas de Gran Canaria.

El magistrado, tras jurar en la sala de vistas su «profundo respeto, gratitud y sentido de responsabilidad al asumir la presidencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas», destacó en su discurso que «la justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusticia». Parramón añadió que a esto se le suma las dificultades derivadas «de las singularidades propias de la insularidad» y la «problemática de la migración», que afecta de manera determinante a los derechos humanos y a las consecuencias jurídicas que se derivan.

El nuevo presidente de la Audiencia, que tuvo como padrinos en este acto a los magistrados Pedro Herrera y Carla Vallejo, señaló que otra de sus defensas será la especialización de la sección primera de la Audiencia Provincial en violencia contra la infancia y la adolescencia, en consonancia con la existencia en la capital grancanaria del primer juzgado de España que asume dicha competencia con carácter exclusivo.

El acto contó con la presencia de Juan Luis Lorenzo Bragado, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC); Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias; María Farnés Martínez Frigola, Fiscal Superior de Canarias; y Cesáreo Rodríguez, viceconsejero de Justicia y Seguridad, entre otros.

Ver 22 fotos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Samuel L. Jackson repite pizzería en Gran Canaria
  2. 2 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  3. 3 La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
  4. 4 Vivienda detecta casi 9.000 pisos turísticos ilegales anunciados en Canarias y pide su retirada a las plataformas
  5. 5 Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias
  6. 6 A juicio tres hombres por tráfico de drogas y blanqueo de capitales: intervenidos 13 kilos de estupefacientes, vehículos y herramientas
  7. 7 Viera y Jesé, a fuego lento
  8. 8

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  9. 9 El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán
  10. 10 11 guaguas atacadas en la primera jornada de huelga en el transporte regular de viajeros de Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Parramón toma posesión: «La Audiencia soporta una carga excesiva y desproporcionada de trabajo»