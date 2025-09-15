Parramón toma posesión: «La Audiencia soporta una carga excesiva y desproporcionada de trabajo» El nuevo presidente asume el cargo con el objetivo prioritario de «reforzar las secciones civiles y penales» para que su respuesta judicial se de en un tiempo «justo»

«Voy a dedicar un especial esfuerzo en mejorar la respuesta judicial de la Audiencia Provincial de Las Palmas ya que soporta una carga de trabajo desproporcionada y excesiva que impide resolver casos en tiempos razonables». Así comenzó su discurso Miguel Ángel Parramón i Bregolat, una vez tomó posesión este lunes como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas en un solemne acto en la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del viejo palacio de San Agustín en Las Palmas de Gran Canaria.

El magistrado, tras jurar en la sala de vistas su «profundo respeto, gratitud y sentido de responsabilidad al asumir la presidencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas», destacó en su discurso que «la justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusticia». Parramón añadió que a esto se le suma las dificultades derivadas «de las singularidades propias de la insularidad» y la «problemática de la migración», que afecta de manera determinante a los derechos humanos y a las consecuencias jurídicas que se derivan.

El nuevo presidente de la Audiencia, que tuvo como padrinos en este acto a los magistrados Pedro Herrera y Carla Vallejo, señaló que otra de sus defensas será la especialización de la sección primera de la Audiencia Provincial en violencia contra la infancia y la adolescencia, en consonancia con la existencia en la capital grancanaria del primer juzgado de España que asume dicha competencia con carácter exclusivo.

El acto contó con la presencia de Juan Luis Lorenzo Bragado, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC); Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias; María Farnés Martínez Frigola, Fiscal Superior de Canarias; y Cesáreo Rodríguez, viceconsejero de Justicia y Seguridad, entre otros.

