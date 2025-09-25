Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El parque Doramas acoge un acto en apoyo a la resistencia palestina

El encuentro, celebrado este jueves, en el Auditorio José Antonio Ramos, contó con voces locales e internacionales que denunciaron la ocupación y reivindicaron la lucha del pueblo palestino

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:49

Este jueves 25 de septiembre, el Auditorio José Antonio Ramos del Parque Doramas, en Las Palmas de Gran Canaria, fue escenario de un acto político en apoyo a la resistencia palestina. La convocatoria, organizada por el Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC), reunió a decenas de asistentes que respaldaron el mensaje de solidaridad con Palestina.

El evento contó con las intervenciones de Javier Delgado, responsable político del PCPC en Gran Canaria; Nancy Oblitas, médica cooperante en Palestina; May Al Bayoumi, activista palestina del Ateneo Palestino; y Carmelo Suárez, miembro del PCPC.

En su intervención, la activista gazatí May Al Bayoumi relató cómo se ha perpetuado la ocupación sobre Palestina durante décadas y destacó el papel actual de la resistencia palestina, que —dos años después de los sucesos del 7 de octubre— sigue siendo presentada por sus defensores como la única fuerza capaz de frenar la violencia contra Gaza.

Los participantes contextualizaron la lucha palestina en el marco de otros episodios históricos de resistencia, como la francesa e italiana frente al nazifascismo, la argelina contra la ocupación colonial francesa, la vietnamita contra Estados Unidos o la sudafricana contra el apartheid. El mensaje común fue que «la lucha termina el día de la victoria».

«No es normal comenzar este curso con normalidad»

Además, la última convocatoria impulsada por la plataforma 'No es normal comenzar este curso con normalidad', que en paralelo a la inauguración académica 2025-26 organizó una concentración silenciosa frente al Rectorado de la ULPGC.

La protesta, promovida por la Red Universitaria por Palestina, recibió el respaldo de representantes institucionales de la propia universidad, incluido el rector y miembros del equipo rectoral, profesorado, sindicatos, estudiantes y agentes sociales, así como representantes del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria.

Asistentes que respaldaron el mensaje de solidaridad con Palestina. C7

El manifiesto leído en la concentración denunció el genocidio en Gaza, la destrucción de infraestructuras educativas y el uso del hambre como arma de guerra, reclamando medidas inmediatas de la comunidad internacional. Entre ellas, destacaron el embargo integral de armas a Israel, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales y la protección internacional reforzada para la infancia.

Asimismo, expresaron su apoyo a la flotilla que se dirige hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo y garantizar el acceso a bienes esenciales para la supervivencia de la población palestina.

