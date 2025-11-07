Una palmera se desploma y aplasta un coche en Lomo Los Frailes: «A otra hora, habría habido una desgracia» La caída del cogollo también afectó a otro coche que estaba aparcado junto al parque | Parques y Jardines estaba realizando podas en la zona

Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria retiran el cogollo que se desplomó sobre el coche.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:23 | Actualizado 21:32h. Comenta Compartir

El cogollo de una palmera se desplomó sobre un coche en el barrio de Lomo Los Frailes en la tarde de este jueves. El corazón de la planta aplastó la parte trasera de un vehículo y afectó a otro coche que estaban aparcados junto al parque central del barrio, en la calle Betania. Afortunadamente no hubo que lamentar desgracias personales porque en ese momento no había nadie dentro de los coches.

«Si en vez de caerse a las cuatro y media lo hace un poco más tarde, habría habido una desgracia», explica la empresaria Esther del Rosario, propietaria de Multiprecios Esther, cuyo negocio está cerca del lugar donde se produjo la caída de la palmera. También vocal del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya por parte del Partido Popular, esta ciudadana asegura que no pasó nada más «porque Dios es grande».

Explica que se trata de una zona muy frecuentada en Lomo Los Frailes por la gran cantidad de negocios que conviven en ella. Además, muchas personas pasean por el interior del parque, donde también se suele jugar a la petanca.

Del Rosario explicó que en la última junta de distrito se presentó una moción en la que se denunciaba el mal estado del parque de Sixto Henríquez. Y que luego, desde Parques y Jardines se inició una poda y una actuación en colaboración con el servicio de Limpieza.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se informó de que las palmeras habían sido revisadas este año en varias tandas. «La caída parece propiciada por pudrición en la estípite no detectada entonces», explicaron fuentes municipales.

Este tipo de pudrición suele estar propiciada por la acción de la 'Diocalandra frumenti', un pequeño escarabajo que fue detectado por vez primera en Canarias en 1998. Las hendiduras de este insecto propician la entrada de otros patógenos que son los causantes de la muerte de la planta. El problema que presenta esta afección es que muchas veces no dan señales del mal estado y la palmera se parte antes de mostrar efectos externos. Por eso, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se asegura que «externamente, la palmera que se cayó estaba en buenas condiciones».

Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria tuvieron que cortar el cogollo, que pesaba unos 300 kilos, para poder retirarlo. Los encargados de hacerlo fueron los cinco integrantes de un equipo de primera salida del Parque Central de Miller.

Sobre las 19.20 horas de la tarde de este viernes los restos de la palmera fueron quitados por parte del servicio de Parques y Jardines. Está previsto que el estípite de la planta sea talado la próxima semana.