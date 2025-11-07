Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria retiran el cogollo que se desplomó sobre el coche.
Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria retiran el cogollo que se desplomó sobre el coche. C7

Una palmera se desploma y aplasta un coche en Lomo Los Frailes: «A otra hora, habría habido una desgracia»

La caída del cogollo también afectó a otro coche que estaba aparcado junto al parque | Parques y Jardines estaba realizando podas en la zona

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:23

Comenta

El cogollo de una palmera se desplomó sobre un coche en el barrio de Lomo Los Frailes en la tarde de este jueves. El corazón de la planta aplastó la parte trasera de un vehículo y afectó a otro coche que estaban aparcados junto al parque central del barrio, en la calle Betania. Afortunadamente no hubo que lamentar desgracias personales porque en ese momento no había nadie dentro de los coches.

«Si en vez de caerse a las cuatro y media lo hace un poco más tarde, habría habido una desgracia», explica la empresaria Esther del Rosario, propietaria de Multiprecios Esther, cuyo negocio está cerca del lugar donde se produjo la caída de la palmera. También vocal del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya por parte del Partido Popular, esta ciudadana asegura que no pasó nada más «porque Dios es grande».

Explica que se trata de una zona muy frecuentada en Lomo Los Frailes por la gran cantidad de negocios que conviven en ella. Además, muchas personas pasean por el interior del parque, donde también se suele jugar a la petanca.

Del Rosario explicó que en la última junta de distrito se presentó una moción en la que se denunciaba el mal estado del parque de Sixto Henríquez. Y que luego, desde Parques y Jardines se inició una poda y una actuación en colaboración con el servicio de Limpieza.

Momentos de la retirada del cogollo caído sobre uno de los coches. C7
Imagen principal - Momentos de la retirada del cogollo caído sobre uno de los coches.
Imagen secundaria 1 - Momentos de la retirada del cogollo caído sobre uno de los coches.
Imagen secundaria 2 - Momentos de la retirada del cogollo caído sobre uno de los coches.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se informó de que las palmeras habían sido revisadas este año en varias tandas. «La caída parece propiciada por pudrición en la estípite no detectada entonces», explicaron fuentes municipales.

Este tipo de pudrición suele estar propiciada por la acción de la 'Diocalandra frumenti', un pequeño escarabajo que fue detectado por vez primera en Canarias en 1998. Las hendiduras de este insecto propician la entrada de otros patógenos que son los causantes de la muerte de la planta. El problema que presenta esta afección es que muchas veces no dan señales del mal estado y la palmera se parte antes de mostrar efectos externos. Por eso, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se asegura que «externamente, la palmera que se cayó estaba en buenas condiciones».

Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria tuvieron que cortar el cogollo, que pesaba unos 300 kilos, para poder retirarlo. Los encargados de hacerlo fueron los cinco integrantes de un equipo de primera salida del Parque Central de Miller.

Sobre las 19.20 horas de la tarde de este viernes los restos de la palmera fueron quitados por parte del servicio de Parques y Jardines. Está previsto que el estípite de la planta sea talado la próxima semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  2. 2 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
  5. 5 Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde
  6. 6 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
  7. 7 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde
  8. 8 Condenan con multa a un profesor al que la Fiscalía pedía 12 años de cárcel
  9. 9 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias
  10. 10 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una palmera se desploma y aplasta un coche en Lomo Los Frailes: «A otra hora, habría habido una desgracia»