Las Palmas de Gran Canaria entre las ciudades más caras en la plusvalía municipal La capital grancanaria se sitúa en el grupo de municipios españoles donde más se paga, con hasta 2.700 euros de coste, frente a los 850 de Bilbao, la ciudad más barata

Helena Victoria Falcón Santana Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:46 Comenta Compartir

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, puede variar notablemente de una ciudad a otra. Según los últimos cálculos, la diferencia entre los municipios más caros y los más baratos alcanza hasta 2.040 euros.

Mientras que en Bilbao el pago medio por una transmisión se sitúa en torno a los 850 euros, en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Murcia o Vigo la cifra asciende a unos 2.700 euros. Pamplona encabeza el ranking, con un coste de 2.890 euros.

Sueldos más bajos, impuestos más altos

El elevado coste de la plusvalía municipal en Las Palmas de Gran Canaria contrasta con la realidad salarial de la ciudad. Según los últimos datos del INE, Canarias se sitúa entre las comunidades autónomas con los sueldos más bajos del país, lo que acentúa el impacto de este tributo sobre los contribuyentes locales.

Mientras el pago por este impuesto puede superar los 2.700 euros en la capital grancanaria, la renta media anual en las islas está varios miles de euros por debajo de la media nacional. Una diferencia que pone en evidencia la presión fiscal que soportan los ciudadanos cuando venden o heredan una vivienda en el municipio.

Este impuesto, que se paga al vender, heredar o recibir en donación un inmueble urbano, grava el aumento del valor del suelo. Sin embargo, el sistema permite dos métodos de cálculo: el objetivo —en función del valor catastral del terreno y los años de tenencia— y el real —basado en la ganancia efectiva obtenida—, lo que abre la puerta a que los contribuyentes puedan elegir la fórmula más favorable.

Además, conviene recordar que existen casos de exención, como las transmisiones entre cónyuges en procesos de divorcio, las adjudicaciones entre herederos sin excesos de compensación o las daciones en pago para cancelar hipotecas de la vivienda habitual.

Desde las recientes sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, también es posible reclamar devoluciones si se abonó el impuesto en operaciones con pérdidas o si en octubre de 2021 aún estaba abierto el plazo judicial para recurrir.

Con estas diferencias de hasta 2.040 euros entre ciudades como Bilbao y Pamplona, el debate sobre la equidad de la plusvalía municipal vuelve a ponerse sobre la mesa, especialmente en urbes como Las Palmas de Gran Canaria, donde la carga fiscal se sitúa entre las más elevadas del país.