Las Palmas de Gran Canaria atrae a los amantes del coleccionismo La edición número 15 de la feria se celebra este sábado en la plaza de Santo Domingo, en Vegueta

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 4 de octubre 2025, 12:33 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

La plaza de Santo Domingo, en pleno corazón de Vegueta (Las Palmas de Gran Canaria), se ha convertido este sábado en una especie de viaje en el tiempo. El motivo es la Feria del Coleccionismo de Gran Canaria, que llega a su edición número 15.

Desde las 10.00 a las 18.00, la plaza se convierte en centro de referencia para coleccionistas, curiosos o simplemente paseantes que de repente se tropiezan con decenas de puestos en los que se puede encontrar casi de todo.

Si se busca un Playmobil 'vintage' o uno 'tuneado'; si le falta un cochito de aquellos que coleccionaba de pequeño; cintas de vídeo; revistas; 'funkos'; discos; cromos de fútbol o de todo tipo de temáticas; estampitas, ya sea religiosas o de contenido erótico...

Como en otras ocasiones, la feria hace las delicias de los mayores, sobre todo esos que van enseñando a sus hijos y nietos con qué jugaban cuando eran pequeños y que hubo un tiempo sin pantallas digitales en los que el entretenimiento también existía.

Temas

Coleccionismo

Vegueta