Orientación jurídica gratuita, protagonista de la Semana del Graduado Social Las guaguas de la capital se convierten en altavoz del compromiso social de este colectivo en materias como la Seguridad Social o relaciones laborales

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 15:10

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura celebró este viernes, en la explanada situada junto a la Casa del Turismo de Santa Catalina, la presentación de una guagua urbana rotulada con la imagen del Servicio de Orientación Jurídica Gratuita (SOJG), una iniciativa que busca visibilizar el compromiso del colectivo con la ciudadanía y acercar el asesoramiento laboral y social a quienes más lo necesitan.

El acto, que forma parte de la Semana del Graduado Social, contó con la presencia del decano del Colegio, Fermín Ojeda Medina, así como de representantes del Cabildo de Gran Canaria, de Guaguas Municipales y de diversas instituciones públicas y sociales.

Ojeda explicó que esta acción «supone una doble celebración: conmemoramos la Semana del Graduado Social y, al mismo tiempo, hacemos visible nuestro compromiso con la justicia social, que es la esencia de nuestra institución».

El decano subrayó que la guagua rotulada «no es solo una herramienta publicitaria, sino un símbolo del compromiso de los graduados sociales con la sociedad canaria».

El vehículo circulará por diferentes zonas de la capital con el lema del Servicio de Orientación Jurídica Gratuita,recordando que este recurso está disponible en las sedes colegiales de Gran Canaria y Fuerteventura y ofrece asesoramiento sin coste a personas con recursos limitados o en riesgo de exclusión.

Ojeda añadió que el objetivo del Colegio es «acercar el Derecho a la ciudadanía y poner nuestros conocimientos al servicio de quienes lo necesiten, especialmente de las personas más vulnerables». En ese sentido, destacó que el SOJG «pretende tender la mano a quienes buscan respuestas ante conflictos laborales o sociales, acompañándolos en los primeros pasos hacia la solución de sus problemas».

Durante la presentación, el decano agradeció el respaldo institucional recibido para la campaña: «Contar con la colaboración de Guaguas Municipales y del Cabildo de Gran Canaria es una muestra de la sensibilidad de las administraciones hacia los valores de justicia social y solidaridad que defendemos los graduados sociales».

El Servicio de Orientación Jurídica Gratuita es una iniciativa que permite a los ciudadanos recibir asesoramiento en materias laborales, de Seguridad Social o de empleo. Los profesionales del Colegio, de forma voluntaria y altruista, orientan a quienes no pueden costear los honorarios de un abogado, canalizando las consultas y derivándolas, en su caso, a los órganos competentes.

Ojeda recordó que «los graduados sociales somos profesionales del derecho del trabajo, de la Seguridad Social y de las relaciones laborales, y nuestro compromiso no se limita a los despachos o a los tribunales. También tenemos una vocación pública y social que queremos seguir fortaleciendo».

El acto sirvió además como preludio de las actividades conmemorativas de la Semana del Graduado Social, que cada año pone en valor la función social de este colectivo y su papel esencial en la defensa de los derechos de trabajadores y empresas.

«Queremos que la ciudadanía sepa que tiene a su disposición un servicio gratuito, cercano y atendido por graduados sociales colegiados, que colaboran voluntariamente para garantizar la igualdad de oportunidades y la dignidad en el ámbito laboral», concluyó el decano.

Con esta acción simbólica, los Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura hacen visible su mensaje por las calles de la capital: el acceso a la justicia social debe ser un derecho al alcance de todos.

