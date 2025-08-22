La organizadora del Frontón King, condenada por impago Según la nota de prensa remitida por la parte demandante, la sociedad «fue condenada en diciembre de 2024 en sentencia firme al pago de 8.198,30 euros, más intereses y costas judiciales, por impago a uno de sus proveedores»

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de agosto 2025, 11:03

La empresa Beukers Crimax SL, organizadora del festival internacional de bodyboard Frontón King y administrada por Daniel Hernández Beuker, fue condenada en diciembre de 2024 en sentencia firme por impago a un proveedor. Según la nota de prensa remitida por la parte demandante, la sociedad «fue condenada en diciembre de 2024 en sentencia firme al pago de 8.198,30 euros, más intereses y costas judiciales, por impago a uno de sus proveedores».

Pese al fallo judicial, la organización no ha atendido lo dictado por el juzgado grancanario, se quejan. La misma fuente subraya que la empresa «ha hecho caso omiso a las obligaciones derivadas de la condena, evadiendo la recepción de burofaxes y notificaciones remitidas por el juzgado, lo que ha retrasado la ejecución de la resolución».

El comunicado recuerda además que otra sociedad vinculada al mismo evento y gestionada por el mismo administrador ha sido declarada en concurso de acreedores, un hecho que «evidencia un patrón de insolvencia y mala gestión en las estructuras empresariales ligadas al Frontón King».

A su vez, la nota destaca que la organización continúa destinando recursos a fines distintos a sus compromisos financieros, como «la participación en carrozas de carnaval, el mientras mantiene deudas con proveedores y profesionales que han contribuido al desarrollo del festival».

En paralelo, Beukers Crimax SL sigue recibiendo apoyo público. El documento apunta que «en este ejercicio, a los 75.000 euros ya otorgados en subvención se le sumarán 40.000 euros adicionales, consolidando así su respaldo institucional».

El Frontón King reúne cada año a un importante número de asistentes, con ingresos añadidos por la venta de bebidas y consumiciones en el área del evento, afirman. No obstante, este contraste entre respaldo institucional, beneficios generados e incumplimientos reiterados, según la nota, «plantea serias dudas sobre la gestión económica de la organización y el uso final de los recursos públicos y privados que recibe», sostiene esta parte.