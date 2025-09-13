Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. C7

Operación Silbo: trece investigados entran en prisión provisional por narcotráfico en Tenerife

El TSJC confirma que otras seis personas comparecerán hoy ante el juez, que investiga a un total de 26 implicados hasta el momento

CANARIAS7/Efe

CANARIAS7/Efe

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:29

Trece personas han ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza en el marco de la 'operación Silbo', una macroinvestigación judicial contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la pertenencia a organización criminal en Canarias.

Según ha informado este sábado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife investiga a un total de 26 personas en esta causa, de las cuales 20 comparecieron ayer ante el juez. De estas, siete quedaron en libertad provisional, la mayoría con medidas cautelares como la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Está previsto que hoy comparezcan las seis personas restantes. El TSJC ha señalado que las declaraciones podrían prolongarse hasta la madrugada, como ya ocurrió el día anterior.

La denominada 'operación Silbo' se desplegó el pasado miércoles con un amplio dispositivo policial que incluyó registros en varios inmuebles de Santa Cruz de Tenerife, así como actuaciones coordinadas en otras islas como La Gomera y en puntos de la península, entre ellos Galicia. En el operativo participaron agentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria, con apoyo aéreo incluido.

Entre los detenidos figurarían un conocido empresario del sector hostelero, un abogado y un asesor fiscal, lo que apunta a una presunta red criminal con ramificaciones en diferentes ámbitos sociales y económicos.

