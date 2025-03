Ocho familias en el limbo

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de marzo 2025, 12:41 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

La asociación vecinal Derecho a Techo busca paralizar el desahucio previsto para este jueves en un edificio de la calle Nicolás Estébanez en Las Palmas de Gran Canaria. Este afectará a 30 personas en situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran menores, ancianos y enfermos.

Se trata del segundo intento de desalojo que pesa sobre esta treintena de personas -la mayoría inmigrantes, aunque también hay residentes canarios- tras el que se abortó en noviembre de 2024 que se encuentran en situación de vulnerabilidad desde que la empresa que les alquiló las viviendas entró en quiebra en 2023 y la Sareb le compró estas propiedades.

Tras esa adquisición, la Sareb informó que las viviendas estaban okupadas, pero desde Derecho a Techo aseguran que los inquilinos tenían contratos en regla desde 2022 y cumplían con el pago de sus alquileres.

Por eso, tratan ahora de conseguir en los tribunales que el desalojo de estas familias no se lleve a término, pues no tienen alternativa habitacional al carecer de recursos económicos para hacer frente a las exigencias que supone un nuevo alquiler.

Ampliar Edificio de la calle Nicolás Estébanez en el que está previsto el desalojo. Cober

Para ello han presentado una solicitud al juzgado 8 de Las Palmas, como explicaba en la mañana de este martes Javier Marrero, portavoz de un colectivo que demanda tiempo para que desde la justicia se reclame al Ayuntamiento capitalino una valoración de la vulnerabilidad de estas personas y una respuesta acorde a sus necesidades. Pues insisten en que son personas que no pueden asumir los precios que impone el mercado inmobiliario.

Así lo confirma Aziza Eddia, una de las afectadas por este desahucio. Dice que sufre una enfermedad crónica de origen pulmonar y vino de su país a recibir tratamiento en el Hospital Doctor Negrín. Aclara que no se niega a pagar un alquiler, como hizo hasta que la empresa que le rentó su casa quebró, pero confiesa que no puede asumir la exigencia de un mes por adelantado, otro de fianza y un tercero para la inmobiliaria que se le exige para acceder a un nuevo hogar.

Por eso la asociación vecinal Derecho a Techo confía que prospere su solicitud de parar el desahucio. Pero de no ser así, hace un llamamiento pacífico a la ciudadanía para que acuda la mañana de este jueves a apoyar a estas familias y hacer presión para que no se materialice su desalojo ya que aseguran que no tienen a dónde ir.

