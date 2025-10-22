Ni obra ni subvención: el Mercado del Puerto espera otro año por la reparación de las filtraciones y los desperfectos La falta de proyecto técnico obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a emplear el medio millón que tenía la recova en la mejora del Mercado Central

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha impulsado un cambio de la distribución de los Fondos de Desarrollo de Canarias. El Consistorio ha dado de baja a la partida de medio millón de euros que estaba prevista para la rehabilitación del Mercado del Puerto y la ha destinado a la mejora del Mercado Central.

La recova de La Isleta, que es un Bien de Interés Cultural, presenta desde hace tiempo desperfectos que deben ser reparados. Un análisis técnico encargado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria detectó en abril «algunas deficiencias en la estructura, así como en algunos elementos ornamentales que, aunque no son parte de la estructura, se deben reparar porque su caída supone un riesgo para los usuarios del mercado y cualquier viandante que pueda estar en la zona».

De hecho, según denunció el Partido Popular, ya ha habido dos desprendimientos «preocupantes». El último, ocurrido en verano, lo protagonizó una pieza de la decoración de un capitel que se desplomó desde unos tres metros de altura. «Acabó a unos cuatro metros de la fachada», expone el PP, «la suerte fue que se desprendió de noche y no hubo que lamentar daños personales, pero ¿qué hubiera pasado si ese desprendimiento hubiera tenido lugar en el horario de apertura del Mercado o simplemente durante el día? Recordemos que ese lateral de Albareda tiene mucho tránsito diario tanto de ciudadanos como de turistas».

La clave: la falta de un proyecto técnico

El informe técnico detecta también pilares afectados por filtraciones de agua, perfiles oxidades, deformaciones en las cruces que absorben las vibraciones y daños en elementos ornamentales dañados. Lo que no presenta riesgos es la estructura.

El Mercado del Puerto, que es Bien de Interés Cultural (BIC) en su categoría de monumento desde 2005, requiere un refuerzo, lo que exige la realización de un proyecto técnico que describa la intervención propuesta y garantice el cumplimiento de las normativas de protección del patrimonio debido a su condición de BIC.

La falta de este documento es lo que ha hecho que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya decidido emplear el medio millón de euros que consignó en los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para la rehabilitación del Mercado del Puerto en la mejora del Mercado Central.

El concejal de Desarollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, explicó que no se puede emplear el dinero sin la existencia del proyecto. Y aclaró que Desarrollo Local no puede elaborar este documento técnico porque el servicio carece de arquitecto y de inspectores. «Para no perder el dinero, lo empleamos en el Mercado Central, que tiene un proyecto muy interesante para la ciudad porque los alrededores deben ser mejorados».

El edil insistió en que el año que viene se dispondrá de dinero para poder acometer la rehabilitación del Mercado del Puerto porque la voluntad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es acometer las obras.

Sin embargo, el edil del PP Diego López-Galán duda de estas previsiones. «Ustedes saben que los mercados no tienen la capacidad técnica ni humana para hacer este tipo de proyectos», indicó, «aunque ustedes tengan dinero para la rehabilitación en 2026, si no hay proyecto técnico, estaremos en las mismas».

El concejal popular criticó que «se desvista un santo», en referencia al Mercado del Puerto, para «vestir a otro», señalando al Mercado del Puerto.

Las últimas reformas

Desde el PP se recuerda que la última actividad de mantenimiento de la estructura data de 1997 y que en 2012 se cerró la cubierta y se ejecutaron otras mejoras. Los populares acusan al gobierno municipal de abandonar el patrimonio cultural y de «despreciar a establecimientos emblemáticos de nuestra ciudad, como fueron los cierres del Herreño y recientemente, del Café Madrid y de la Panadería Miguel Díaz.

El Mercado municipal del Puerto, construido en 1891, es posiblemente el ejemplo más claro de la arquitectura de hierro en Gran Canaria, según consta en el decreto 56/2005 por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento el Mercado del Puerto.