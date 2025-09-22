Un migrante, obligado a cumplir condena en Gran Canaria por una agresión al «no tener pasaporte en vigor» El hombre fue condenado a dos años de prisión en 2021 por agredir con un serrucho a otra persona en Las Palmas de Gran Canaria | «Marruecos no emite el correspondiente salvoconducto para materializar la medida», señala el auto

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:33 | Actualizado 14:42h. Compartir

El Juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria condenó a M.E.M. el pasado 25 de octubre de 2021 a dos años de prisión por un delito de lesiones ocurrido el 24 de mayo de 2021 en un domicilio ubicado en la calle Tomás Miller en la capital grancanaria. Se acordó la sustitución de la pena por la expulsión del país.

Según recoge el auto, el pasado 9 de agosto la Brigada de extranjería informó que la expulsión de esta persona del territorio nacional no es ejecutable porque no dispone de pasaporte en vigor. «Marruecos no emite el correspondiente salvoconducto para materializar la medida», señala el escrito. Por lo tanto, el auto informa que se procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta.

En el juicio rápido, que estuvo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, también se le impuso la condena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena.

«Cogió un serrucho y lo agredió»

Según relata la sentencia, el día 24 de mayo de 2021, la víctima «no podía conciliar el sueño debido a los ruidos» que estaban haciendo los vecinos de un domicilio situado en la calle Tomás Miller. «Fue a su puerta para pedirle que cesaran los ruidos», señala la sentencia. En ese momento, el acusado le agarró de la camiseta y lo metió dentro de la vivienda. «Cogió un serrucho y con ánimo de atentar contra su integridad física lo agredió con el mismo, causándole heridas consistentes», detalla el escrito.

El acusado, que tiene antecedentes penales, fue detenido por la Policía en el acto. El perjudicado no reclamó por las lesiones.

Temas

Marruecos

Ruidos

Justicia