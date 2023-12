«Que se nos dé una nueva oportunidad»

«Pedimos que se nos escuche y se nos dé una nueva oportunidad», reclama Francisco Maldonado, que habla en nombre de una treintena de puesteros que venían ejerciendo su actividad en el Rastro Dominical de Las Palmas de Gran Canaria, en el parque Blanco, y que se han quedado fuera tras el procedimiento de regularización acometido por el área de Desarrollo Local del Ayuntamiento. Una actuación que culminó el pasado noviembre y supuso una reducción de los titulares de licencia de 204 a 109 y de los puestos de venta, de 375 a los 201 actuales.

Maldonado explica que en su caso llevaba «30 años» desarrollando su actividad de venta en este espacio de la ciudad, algo que asegura no le daba para vivir pero sí «es una ayuda muy importante para llegar a fin de mes».

Apunta que ahora su economía familiar sufre un duro golpe al verse privado de este ingreso. Pero reconoce que hay situaciones aún más complicadas, la de aquellos hogares cuyo único ingreso era esta actividad y que se han visto privados del mismo pues ya suman seis domingos fuera del Rastro.

Asegura que la mayor parte de esta treintena de afectados se han visto fuera de la regulación de este espacio de venta ambulante porque no supieron responder a los requisitos exigidos desde el Consistorio, en lo que a trámites administrativos se refiere, y aportar la documentación necesaria para renovar su condición de titulares de licencia y continuar con la actividad.

Los afectados esperan conseguir que se revise su situación. Juan Carlos Alonso

«Muchos no se enteraron porque hay personas mayores que no saben leer ni escribir y no se les ha mandado una carta o se les ha llamado por teléfono, sino que se ha puesto por la página web del Ayuntamiento y no pueden acceder», expone Maldonado.

Además, llama la atención sobre el hecho de que los puesteros del Rastro «trabajan solamente tres horas a la semana pero se les pide el mismo trámite de papeles que al que tiene una tienda», dice en relación a la exigencia de darse de alta como autónomo, que afirma se les requirió.

Añade que quienes sí cumplimentaron este requisito «son personas que tienen tiendas en el sur o muchos mercadillos y sí tienen estos papeles».

«Cincuenta años llevaba yo», dice José Carmona con un carnet del Rastro Dominical en la mano y en la que figura una foto en la que no aparecen las canas que ahora luce. Señala que estuvo «en Santa Catalina, luego nos llevaron a Santa Telmo y luego otra vez en Santa Catalina», pero ahora ya no tiene puesto al que acudir a vender. «Nos querían hacer pagar autónomos», critica.

Maldonado alerta de que con la realidad económica actual, «con la subida que hay de todas las cosas», el quedarse sin esta fuente de ingresos hace que «seamos muchas las familias que vamos a ir a la marginalidad».

Por eso han decidido unirse y hacer un esfuerzo para buscar asesoramiento legal, en concreto el que les ha ofrecido el despacho de la abogada Jennifer Santana Páez, que va a intentar revertir la situación de desamparo en la que apunta se ven sus clientes.

Dice la representante legal de estos afectados que ni la alcaldesa ni Nueva Canarias, formación a la que pertenece Pedro Quevedo, edil responsable del área de Desarrollo Local, han atendido su solicitud de mantener un encuentro para exponerles la realidad de estas personas, muchas de las cuales se ven sin ingresos pues carecen «de ayudas o pagas», como ellos mismos relatan.

Desconocimiento

Por eso su representante legal pide al Consistorio que «se revise cada caso de manera individual», pues alega el «desconocimiento» de muchos de sus clientes para realizar trámites 'online' o bien que no supieron cumplimentar la documentación requerida «porque no la entendieron o no leyeron bien porque son personas que no dejan de ser analfabetas», insiste.

Dice que representa a 30 afectados «pero la mayoría tenía dos puestos», y se va a solicitar al Ayuntamiento «que abra una nueva autorización de licencias, para que ellos, asesorados ahora por nuestro despacho, puedan conseguir toda la documentación y cumplir los requisitos para seguir con un puesto con el que llevan 30 y 40 años» y «con carácter urgente, pues «están en extrema vulnerabilidad».

Además, propone nuevos espacios para que puedan albergar un Rastro con un mayor número de puestos de venta, en congreso señalan el espacio delante del Acuario y la explanada que se está habilitando para acoger el carnaval 2024, en el recinto portuario de la capital.