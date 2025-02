Nueva noche de robos en Almatriche: el día amaneció con cinco coches vandalizados

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de febrero 2025, 12:29 Comenta Compartir

El amanecer en Almatriche es siempre una sorpresa, muchas veces desagradable. La falta de luz en el entorno de la rotonda de Juan Hidalgo, los descampados que propician el botellón y el aislamiento de estas viviendas siembran el temor entre los vecinos que se ven obligados a aparcar en esta zona. Como ocurrió hace nueve meses, los conductores se encontraron con que cinco coches habían sido vandalizados, rotas algunas de sus ventanas, robados objetos que tenían en su interior, arrancados algunos retrovisores...

«La gente no quiere aparcar ahí porque no hay luz, pero hay veces que no nos queda otro remedio porque si llegas tarde ya no hay hueco más cerca de los bloques», expone una de las afectadas.

«Cuando llegué al coche, vi que me habían roto el cristal«, explica esta profesora, »a mí no robaron nada porque solo tenía una bolsa con material escolar, pero a mi vecina sí«.

Su vecina, que tampoco ha querido identificarse, todavía no ha hecho una valoración de los daños. «Se llevaron una chaqueta y unas gafas de marca del coche de mi pareja«, expone esta afectada, quien detalla los problemas que genera encontrarse con el coche asaltado de esta manera cuando a primera hora te diriges al trabajo.

Los vecinos ya han denunciado al Cuerpo Nacional de Policía, que está sobre la pista de los hechos. Sin embargo, la carencia de luz protege a estos asaltantes.

«Llevamos 17 años sin luz en la rotonda«, se queja el presidentede la plataforma vecinal Almatriche Bajo, Fernando Miguel Micó, quien denuncia que en ese lugar se producen botellones casi a diario. »Se junta todo«, lamenta, »suponemos que son pequeños robos para trapichear luego, pero nos genera un gran daño«.

Los vecinos relatan que en torno a las dos de la mañana se pudo ver a una persona encapuchada rondando los coches, pero hasta esa hora nadie presenció ningún ataque ni se escuchó ningún impacto.

