«Una nueva generación de japoneses se está integrando últimamente en las islas»

Shinji Yamada, cónsul de Japón en Canarias, tendrá el próximo jueves día 20 su primer gran acto oficial con motivo de la celebración del natalicio del emperador Naruhito. Japón y Canarias llevan muchos años de una alianza muy firme que empezó con la pesca y que a día de hoy se está ampliando con la llegada de nuevas generaciones a las islas y con la introducción de profesiones en auge, como el cine de animación o distintas ramas de investigación, sin olvidar el enorme potencial de la gastronomía japonesa o la enorme afición por el anime y el manga.

–Tras una larga trayectoria profesional ha recalado en Canarias como cónsul de Japón en las islas. El evento del próximo jueves será su primer gran acto oficial desde su llegada al cargo. ¿Qué tal se ha acoplado a esta nueva etapa profesional?

–Muy bien. Siempre he trabajado en países de habla inglesa y nunca llegué a pensar que trabajaría en España, la tierra de mi mujer. Es la primera vez que estoy en Canarias, y estoy encantado. Su clima es muy agradable, así como la calidez de su gente, sin olvidarme de sus quesos y sus vinos que me tienen cautivado. Jajaja. Yo soy de Tokio. He trabajado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en Cooperación Económica con África. He estado en Irlanda, Estados Unidos, Sudáfrica, Kenia y Turquía. Curiosamente mi mujer es española, de Álava (Vitoria), y nunca imaginamos que trabajaría en España. Mi mujer, mi hijo y yo estamos encantados en Gran Canaria.

–Antes de abordar asuntos profesionales, ¿qué aficiones tiene?

–Antes, en mi etapa en Irlanda y en Kenia, jugaba al golf, pero cada vez he tenido menos tiempo. Mi hijo, que ahora tiene 12 años de edad, al entrar en la escuela primaria lo apuntamos a clase deskate o monopatín. A mí también me despertó la curiosidad y llevo tres años practicándolo. Debo decir que hace unos días fuimos al skate park de Agüimes y lo pasamos genial. También he podido comprobar como en Las Canteras se practican muchos deportes acuáticos, entre ellos el surf, y no descarto probar otros deportes.

–¿Cuál es el número de japoneses residentes en Canarias en la actualidad?

–Ya son 250 japoneses los residentes en las islas. Esa cifra continúa en una línea ascendente en los últimos años.

–¿Qué supone para usted estar al frente de este consulado que posee una enorme historia?

–Una gran responsabilidad. La comunidad japonesa siempre se integró muy bien en Canarias. He repasado el libro de los 50 años de historia del Japón en Las Palmas de Gran Canaria y me doy cuenta de la enorme vinculación entre Japón y Canarias. Mi esfuerzo estará centrado en seguir fortaleciendo esos lazos de amistad. Una nueva generación de japoneses se está integrando últimamente en las islas, principalmente artistas japoneses. En abril de 1966 se estableció un Consulado General del Japón en Canarias para apoyar a la comunidad japonesa afincada, principalmente a los pescadores japoneses; pero resulta curioso saber que la primera escuela japonesa abrió aquí en el año 1973 y el primer restaurante japonés, el Fuji, también abrió en Gran Canaria. La conexión Japón-Canarias tiene una larga historia, y así continuará.

–La celebración del natalicio del emperador será en esta ocasión una cita muy especial para usted, ya que será su primer gran acto oficial. ¿Cómo lo valora?

–La familia real es otro de los vínculos entre Japón y España. Nuestro emperador cumplirá 65 años el próximo 23 de febrero y para mí es un honor celebrar su cumpleaños en España, la tierra origen de mi esposa. Japón y España tiene un vínculo especial.

–Recientemente, acompañado por el embajador en España, Takahiro Nakamae, visitó el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Observatorio del Teide. ¿Esta unión Japón y España, con Canarias como centro de unión, a nivel tecnológico puede ser una importante puerta de futuro?

–Ambos países están muy activos en la investigación de fenómenos naturales, como terremotos o volcanes, y en otro tipo de estudios, destacando el telescopio Carlos Sánchez, que cuenta con el instrumento Muscat2 desarrollado por el Centro de Astrobiología de la Universidad de Tokio en colaboración con el IAC; o el experimento GroundBIRD, un radiotelescopio para la detección del Fondo Cósmico de Microondas.

–¿El cine es otro lazo de unión, cada vez más potente, entre Japón y Canarias?

–Así es. El primer evento cultural que asistí, a mi llegada a la isla como cónsul, fue el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, con la proyección de varias películas japonesas, algo que me emocionó, como la recuperación de '10.000 millas de borrasca', protagonizada por Toshiro Mifune y rodada en la capital grancanaria. A través de Proexca, del Gobierno de Canarias, se ha establecido en Gran Canaria una empresa de animación japonesa-española y ya han llegado animadores de Japón para desarrollar su labor aquí. Es una empresa conjunta para producir animación y para formar a futuros animadores canarios.

–Y no nos olvidamos de la gastronomía.

–Es asombrosa la popularidad que hay en Canarias por la gastronomía japonesa. Además del sushi y el ramen hay una gran variedad de delicias culinarias.

–¿Qué actividades le gustaría difundir desde el consulado?

–Me gustaría impulsar más en distintas instituciones la cultura japonesa del manga y el anime. Que el Carnaval de Telde esté dedicado al mundo del manga me parece fantástico. 'La isla de Cucuruz Doan's', de la serie Mobile Suit Gundam, está ambientada en la isla de Alegranza y presenta imágenes del Puerto de Las Palmas. Que podamos colaborar con actividades relacionadas con el anime me parece fantástico. El jueves mostraremos nuestra cultura tradicional y habrá un estand de anime.

