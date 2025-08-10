Noche mágica de fuegos en San Lorenzo Miles de personas disfrutaron de un espectáculo que el pueblo preparó desde la mañana de este sábado | La feria de ganado prevista para hoy se suspende por el calor

Paula F. Rodríguez-Borlado Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 10 de agosto 2025

San Lorenzo se vistió de gala para disfrutar de la noche más esperadas de sus fiestas patronales. En la madrugada el cielo del municipio se transformó en un lienzo multicolor con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, que congregó a miles de vecinos y visitantes.

Sin embargo, los preparativos arrancaron desde primeras horas en el CEIP San Lorenzo, centro neurálgico donde decenas de vecinos y voluntarios que acumulan hasta veinticinco años de experiencia trabajaron sin descanso para preparar el avituallamiento anual que agradece la labor de los fueguistas, que incluyen de los tradicionales tollos a bocadillos. Y por supuesto un buen plato de garbanzada, con su ingrediente principal «en remojo desde la noche del viernes».

A pesar del cansancio acumulado tras eventos previos, la ilusión fue el motor que impulsó a todos. «Nosotros llevamos entusiasmados desde el primero de agosto, después de tanto esfuerzo es gratificante ver que somos una unidad».

Quien habla es la presidenta de la asociación de vecinos, Xila Guzmán, que recordaba antes de la gran noche de los fuegos que los preparativos comenzaron en abril. Además, anunció la suspensión de la feria de ganado prevista para este domingo, día de San Lorenzo, por falta de un espacio techado adecuado. «Los animales no pueden estar ahi tirados desde las seis de la mañana en plena ola de calor», afirmó.

El ambiente festivo impregna cada rincón del pueblo. Desde la mañana de ayer las calles lucían engalanadas, comenzaban a llegar numerosos puestos de comida que se apostaron cerca de la plaza e incluso se podían ver las primeras pruebas para la puesta a punto de algunas atracciones de feria. El ir y venir de los dejaba claro que se aproximaba la noche grande.

Sin peligro

Al otro lado del pueblo, la empresa San Miguel Pirotecnia trabajaba desde las once de la mañana con el fin de asegurar una noche inolvidable en el cielo.

Pese a las altas temperaturas, sus responsables aseguraban que no exisitía peligro: «En principio si se ponen los medios disuasorios, en cada punto de disparo un camión de bomberos, no va a haber mayor peligro aunque haya ola de calor», aseguraba el encargado.

El operativo de los fuegos incluye 150 kilos de pólvora destinados solamente a los «volcanes», que siguen durante dos minutos a la colección principal de fuegos artificiales. Todos los voladores han sido fabricados de forma artesanal y exclusiva para las fiestas, en un trabajo que ha ocupado a la compañía durante los últimos quince días.

El ambiente festivo impregnaba cada rincón este sábado a la espera de que el cielo se iluminara para dibujar figuras sorprendentes quecada año arrancan aplausos y exclamaciones de admiración.

La coincidencia con el fin de semana presagia, según la comisión de fiestas, una afluencia récord de personas de todas las partes de la isla. El espectáculo, que tuvo a los fuegos como protagonistas, contó con unos 480 kilos de pólvora. Pero la fiesta comenzó en San Lorenzo mucho antes.