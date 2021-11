San Nicolás critica que no se priorice el problema de acceso al Ceip Guiniguada La asociación Cofiris critica que el Ayuntamiento no vea urgente solventar el aparcamiento indebido que impide al transporte escolar llegar al centro

La asociación vecinal y cultural Cofiris del barrio capitalino de San Nicolás critica que el Ayuntamiento capitalino no entienda «que es urgente» solventar el problema que el aparcamiento indebido en la vía de acceso al Colegio de Educación Infantil y Primaria Guiniguada genera al impedir el paso del transporte escolar.

«El problema es la curva de la calle Álamo porque hay coches a ambos lados y la guagua grande no cabe», explica Israel Medina, presidente de la organización vecinal que lleva «más de dos años demandando una solución».

Por eso reconoce tener pocas esperanzas en que la visita que el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, y la edil del distrito Centro, Mari Carmen Reyes, realizaron a la zona el día 10, cuando mantuvieron un encuentro con la directora del centro para analizar actuaciones de mejora de la movilidad en el entorno, tenga resultados inmediatos.

«Esto es para engoarte», dice sobre la visita de los representantes municipales, pues señala que «le dijeron a la directora que iban a estudiar poner pivotes de plástico» y que «la zona se iba a descongestionar porque se van a hacer varios aparcamientos». Y añade que «le pidieron que tuviera paciencia porque había otras peticiones delante».

Medina no se explica que un asunto como el que denuncia, y que implica que parte del alumnado deba realizar un tramo del camino a su centro educativo a pie porque la guagua no puede acceder, no sea prioritario para el Consistorio «¿No es urgente que unos niños puedan ir a clase con seguridad? ¿No se puede priorizar una cosa que es urgente?», plantea.

El portavoz vecinal considera que la solución a esta situación no es tan compleja, ya que se trata solo de hacer cumplir la prohibición de aparcar que ya rige en esa vía. «Con unos bolardos a ambos lados de la calle se soluciona», señala. Además, asegura que también han solicitado al Ayuntamiento «poner un vado para el transporte escolar», una petición que dice no se ha atendido.

Medina recuerda que a este centro educativo del barrio de San Nicolás también acuden estudiantes de Aula en clave -unidades de escolarización con alumnado con necesidades educativas especiales-, «que son niños con discapacidad».